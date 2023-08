"Estoy haciendo lo mejor que puedo": el sentido mensaje de la esposa de Bruce Willis [VIDEO]

Bruce Willis continúa bajo el cuidado de su familia luego de ser diagnosticado con afasia, una enfermedad que limita su capacidad de comunicarse, en marzo de 2022. Una de las personas que más apoyo dio al reconocido actor de ‘Duro de matar’ fue su esposa, Emma Heming Willis, quien habló del proceso que debe afrontar por los cuidados a su esposo.

Fue por medio de un video, publicado en su cuenta de Instagram el último lunes, que Emma Heming, de 45 años, relató a sus seguidores sobre las dificultades que tiene al ser la cuidadora de Bruce Willis y cómo esto le viene afectando a su salud.

"Acabo de terminar mi caminata y sus fotos me están haciendo muy feliz. ¿Por qué les estoy pidiendo que lo hagan? Les estoy pidiendo a los cuidadores que me manden fotos porque creo que es muy importante para nosotros dejar de pensar lo que, para mí, muchas veces puede ser como algo pesimista", inició diciendo Hemming en el registro audiovisual.

Seguidamente, la exmodelo añadió: "Sé que parece que la estoy pasando de la mejor. Tengo que hacer un esfuerzo consciente todos los días, de vivir lo mejor que puedo. Lo hago por mí misma, lo hago por nuestras dos hijas y por Bruce, quien no querría que viviera de otra manera".

Bruce Willis y Emma Heming tienen dos hijas: Mabel y Evelyn. | Fuente: Instagram (brucewillisbw)

Emma Heming cuenta las dificultades que atraviesa por cuidar a Bruce Willis. | Fuente: Instagram (emmahemingwillis)

Esposa de Bruce Willis aseguró “no estar bien”

Bruce Willis y Emma Heming decidieron unirse en casamiento el 2009. Fruto de su matrimonio nacieron sus dos hijas: Mabel (11) y Evelyn (9). La pareja se ha mostrado muy feliz disfrutando de las actividades rutinarias, luego de que se confirmara que el intérprete de ‘Lágrimas de sol’ padece de una demencia frontotemporal, motivo por el que se retiró de la actuación.

Pese a siempre mostrar una sonrisa junto a Willis, Emma Hemming aseguró “no estar bien” y recalcó que las apariencias que se ven pueden “ser engañosas”.

"No quiero que se malinterprete como que soy buena, porque no lo soy. No estoy bien, pero tengo que dar lo mejor de mí, por mi bien y el de mi familia porque, de nuevo, cuando no nos cuidamos a nosotros mismos, no podemos cuidar a nadie a quien amamos”, expresó la cónyuge de Willis.

En otro momento, pidió a los fanáticos de Bruce Willis que manden una foto de algo hermoso. “Estoy haciendo lo mejor que siempre puedo (…) Sus fotos me hacen feliz. Solo quiero que tomen un momento de su día para dividirlo por un minuto y buscar algo hermoso”, dijo.