Ernesto Pimentel celebrará por lo alto sus 50 años. | Fuente: Difusión

Ernesto Pimentel, creador de la popular Chola Chabuca, cumplirá 50 años este 20 de setiembre. Por ello, ha decidido festejar por todo lo alto la ocasión con una serie de famosos invitados.

El animador reunirá a consagrados personajes del ambiente artístico quienes aparecerán en el programa "El Reventonazo de la Chola" parar armar la jarana y desearle un feliz cumpleaños.

Ernesto Pimentel festejará, caracterizado como su personaje televisivo, sus cinco décadas al lado de amigos como Carlos Álvarez que encarnará a su divertido personaje 'Richard sin Swing', para hablar sobre todo el escándalo que sucede en su entorno.

Asimismo, el público verá en pantalla a Gian Marco, Christian Meier, María Pía Copello, Natalie Vertiz y ‘Choca’ Mandros, entre otros.



Mientras que Tito Nieves, Deyvis Orozco, Tommy Portugal, Josimar y Daniela Darcourt pondrán la cuota musical en el set de "El Reventonazo de la Chola".

Una publicación compartida por Ernesto Pimentel (@lacholachabuca) el 29 de Ago de 2020 a las 2:26 PDT

EN COMPAÑÍA DE SU HIJO

Para aumentar la alegría en esta ocasión especial, el intérprete de la Chola Chabuca disfrutará del amor y la compañía de su pequeño Gael. Además estará presente la madre de su hijo y gran amiga, Miluska Jácome.

“Estoy feliz y muy agradecido por celebrar un año más de vida y tener a lado a mi hijo Gael, el motivo que me impulsa día a día a seguir dando lo mejor de mí y a esforzarme para ser un buen padre. Llegar hasta aquí no ha sido fácil y el éxito en mi carrera se lo debo al público que siempre ha seguido mi trabajo y me ha demostrado su apoyo incondicional”, comentó Ernesto Pimentel con emoción.

La cita es este sábado 19 de setiembre a través de América Televisión. "El Reventonazo de la Chola" ofrecerá un programa especial para poner a bailar a todos los espectadores en sus casas.