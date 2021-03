Jazmín Pinedo se pronunció sobre su permanencia en "En boca de todos". | Fuente: Instagram / Jazmín Pinedo

Luego de que Maju Mantilla y Tula Rodríguez pusieran en pausa su participación en “En boca de todos” por dar positivo a la COVID-19, Jazmín Pinedo entró en su reemplazo y el próximo 15 de marzo cumplirá dos semanas desde que volvió a estar frente a cámaras.

La oportunidad de volver a la conducción, sin embargo, produjo en ella “un poco de temor”, pues, según confesó en un comunicado, procura “salir lo mínimo” para evitar el contagio de la COVID-19. Pero la productora ProTV y sus estrictos protocolos de bioseguridad la convencieron.

“Y, además, así podía apoyar a mis compañeros”, señaló Jazmín Pinedo. Y aunque consideró que le gustaría quedarse en “En boca de todos”, la actual crisis sanitaria la ha hecho reconsiderar sus prioridades, entre las cuales está pasar más tiempo con su familia.

“Sería un placer, me encantaría, pero he tomado decisiones a nivel personal que tengo que terminar y me gustaría no tener la cabeza llena de cosas y tener que correr de acá para allá, porque estar en un programa de lunes a viernes no es tan sencillo”, comentó.

Jazmín Pinedo también afirmó que su hija requiere de su presencia. “Esta pandemia me ha tocado mucho en ese sentido de no perder el tiempo y estar con la gente que amas. Sería difícil y lindo también, pero por este año es un poco complicado para mí”, reconoció.

Conectada con el público

Por otro lado, Jazmín Pinedo aseguró que su retorno a la conducción, esta vez para el programa “En boca de todos”, significó una grata experiencia, pues extrañaba la conexión con el público que había ganado durante sus días frente a las cámaras de “Esto es Guerra”.

“Me he sentido bastante cómoda, de hecho, yo he ido en algunas oportunidades como invitada y siempre se ha sentido la buena onda de parte de todas las personas (…) Es bastante grato volver a acercarme al público de nuevo y recibir tantas muestras de cariño y creo que lo necesitaba”, dijo.

Asimismo, Pinedo se refirió a los elogios que recibió de Tula Rodríguez cuando se sumó al panel de presentadores. “Es bastante gratificante saber que alguien que está pasando por una situación difícil uno pueda contribuir de alguna manera”, indicó.

De acuerdo con la popular ‘Chinita’, actualmente está a la espera de que Rodríguez y Maju Mantilla se recuperen “lo antes posible”. “Es un programa [‘En boca de todos’] donde ellas están años y el público también las extraña”, precisó.

