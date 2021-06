“La Voz Perú”: Mike Bahía aseguró que Eva Ayllón “es la Celia Cruz del Perú” | Fuente: Instagram

En una nueva demostración del cariño y respeto que se tienen los cuatro entrenadores de “La Voz Perú”, Mike Bahía sorprendió a Eva Ayllón al comparar su carrera musical con la de una de las artistas latinas más importantes del siglo XX.

En el reciente programa de “La Voz Perú”, y luego de que Eva Ayllón lograra sumar a su equipo a un nuevo talento, la cantante no pudo evitar entonar una estrofa de su tema “Le dije a papá” la cual combinó con uno de los fraseos más conocidos de Celia Cruz en “Quimbara”.

Al escucharla, Mike Bahía no pudo contener la emoción y le mostró a la peruana que en su pierna izquierda lleva tatuado el retrato de “La reina de la salsa” Celia Cruz.

Eva Ayllón sorprendida pidió al camarógrafo que enfoque la pierna del colombiano. “Qué bonito tattoo, tienes a nuestra Celia (Cruz)”, exclamó la peruana.

Mike Bahía: Ya entiende por qué la admiro tanto, maestra.

Eva Ayllón: Sí, la comadre (Celia Cruz) es espectacular.

MB: ... y usted es de la talla de la comadre.

EA: Me gustaría, la verdad.

MB: No. Es, maestra.

EA: Woao, qué bonito. Me has impresionado.

MB: Yo a la gente que he hablado, a mis compañeros que están viendo esto, cuando les hablo de Eva Ayllón me dicen ‘¿Quién es?’ yo les digo que es como la Celia Cruz del Perú.

Otra gran revelación

En medio de la controversia en torno a otro de los coaches de "La Voz Perú". Sobre Guillermo Dávila y el reconocimiento de paternidad de Vasco Madueño, el productor Ricardo Morán negó haber contratado al cantante venezolano como coach de "La Voz Perú", pues se encuentra alejado de la pantalla chica.

El productor de televisión se tomó unos minutos para aclarar algunas las dudas de sus seguidores sobre su familia, su estado de ánimo y sobre la invitación de Guillermo Dávila al programa.

“¿Qué van a hacer con el caso de Guillermo Dávila? No reconocer a un hijo es grave”, preguntó uno de sus seguidores, a lo que Ricardo Morán respondió con un “No trabajo en Latina” deslindando así toda responsabilidad sobre la contratación del coach.

“Pregúntaselo a él (Guillermo Dávila)… yo no lo conozco, yo nunca he hablado con él, yo no estoy trabajando, estoy tomando una licencia de mi empresa de más de ocho meses. No trabajo en Latina, no trabajo en Rayo en la Botella, no sé”, señaló el productor y exjurado de “Yo Soy”.

