Mike Bahía tuvo la oportunidad de oír la música de Chacalón durante la emisión de "La Voz Perú". | Fuente: Instagram / Mike Bahía

A Mike Bahía, integrar el equipo de entrenadores de "La Voz Perú" le ha deparado muchas sorpresas. La última de ellas la tuvo este viernes, cuando el participante Jair Montaño entonó un mix de temas del recordado Chacalón.

"Soy muchacho provinciano", "Ven mi amor" y "Ese amargo amor" hicieron bailar a los entrenadores. Y tras oír estos temas referentes de la chicha peruana, el cantante colombiano señaló: "Estoy descubriendo este hermoso género que tiene tanto que ver con mi país".



Mike Bahía relató que también proviene de una provincia colombiana, pues es originario del Valle del Cauca. "Está entre las dos cordilleras donde se hace la caña y también tengo esa historia de ir a la capital del país, que es Bogotá, para empezar mi carrera artística", dijo.

"Por eso me sentí muy identificado con lo que estás haciendo tú de venir del interior a cumplir tu sueño", agregó el intérprete de "Quédate aquí" en alusión al concursante, quien es natal de Ferreñafe (Lambayeque).

Mike Bahía contra la homofobia

Como se recuerda, el 11 de agosto, Mike Bahía mostró su respaldo al participante de "La Voz Perú", Stefano Grande, quien confesó ser víctima de comentarios homofóbicos en las redes sociales.

Después de interpretar el sencillo "Karma Chameleon" de Boy George en el programa, el concursante manifestó lo "difícil" que es "tratar de representar a una comunidad" en el Perú.

Al escuchar su testimonio, Mike Bahía no dudó en mostrarle su apoyo e hizo un llamado a guardar respeto. "Todo aquel que ataque a Stefano, me está atacando a mí. Entonces quiero que el que me quiera a mí, quiera a Stefano, por favor. Respétenlo, porque es maravilloso", indicó.

Mike Bahía conforma el panel de entrenadores de "La Voz Perú" junto a Eva Ayllón, Daniela Darcourt y Guillermo Dávila.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia: Llegó HBO Max y con esta plataforma volvió FRIENDS, no solo la serie, sino también el nostálgico (y plástico) reencuentro entre Ross, Rachel, Phoebe, Joey y Chandler. Y como esta serie es nuestra "vieja confiable" y la tuya también, nos metimos una conversa sobre lo buena que era esta sitcom, pero además sobre lo chocante que ha sido ver a nuestros queridos amigos juntos en TV 20 años después.