"Hay cosas que se desgastan": Michelle Alexander sobre la salida de protagonistas de 'Al fondo hay sitio'

Tras la reciente salida de Magdyel Ugaz de Al fondo hay sitio y de conocerse que Erick Elera pronto dejará la serie, la productora Michelle Alexander se refirió al cambio que tendría luego de que varios de los protagonistas decidieran dar un paso al costado.

Como se recuerda, Mayra Couto, Andrés Wiese, Mónica Sánchez, Irma Maury, Adolfo Chuiman, Christian Thorsen, David Almandoz y Nataniel Sánchez son algunos de los actores que tampoco forman parte del elenco original de AFHS. Su salida dio paso a nuevas figuras y personajes, aunque estos no han logrado replicar el éxito arrasador de las primeras temporadas.

"No me gusta hablar de terceros, pero pienso que Gigio Aranda es un crack. Hay cosas que se desgastan, pero para eso hay la creatividad y la reingeniería creativa para crear nuevos personajes y tramas", dijo Alexander a Trome.

Sin embargo, destacó el éxito que han tenido sus recientes producciones como Nina de Azúcar y Eres mi sangre, por ese motivo, está pensando en sus siguientes trabajos: "Ya estamos preparando la siguiente novela para este año, es una historia con la que todo el mundo se va a enganchar".

¿Por qué Magdyel Ugaz se fue de Al fondo hay sitio?

Magdyel Ugaz anunció su salida de Al fondo hay sitio, luego de 12 años dando vida a uno de los personajes más queridos por el público: Teresa Collazos, más conocida como 'Teresita' o simplemente 'La Tere'. El momento de su despedida fue compartido en el canal oficial de YouTube de la serie, donde se ve a la actriz abrazando entre lágrimas al elenco, a la producción y a todo el equipo técnico que la acompañó durante más de una década.

"Este último tiempo para mí no ha sido fácil, pero todos ustedes, desde todas sus áreas, me han sostenido y me han acompañado. [...] Da miedo lanzarse a este vacío de abrirse camino, pero creo que es importante para mí y para mi salud descansar", expresó.

Erick Elera también se aleja de Al fondo hay sitio

Erick Elera, quien interpreta desde hace más de una década al carismático Joel Gonzales en Al fondo hay sitio, confirmó que su participación en la teleserie está por llegar a su fin. La noticia llegó a través de su cuenta de TikTok, donde un seguidor le pidió no dejar la serie; sin embargo, la respuesta del actor no fue la esperada.

"Ya falta poco", escribió el popular 'Niño cara de pez', apodo que se ganó por su papel en la serie, y en la que permaneció de manera ininterrumpida durante sus doce temporadas.