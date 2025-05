"Volveré con fuerza a la televisión": Adolfo Chuiman anuncia nuevos proyectos tras salida de 'Al fondo hay sitio'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Adolfo Chuiman volverá pronto a la televisión. El icónico actor peruano anunció su pronto retorno a las pantallas luego de dejar Al fondo hay sitio en agosto de 2024 tras interpretar al mayordomo Peter McKay durante más de diez años en la mencionada serie.

Del mismo modo, el exintegrante de Risas y salsa y Mil oficios descartó que tenga una enfermedad en medio de las especulaciones en redes sociales.

"Estoy bien, ni la gripe me ha dado. Me encuentro en la etapa del descanso del guerrero, pero ya volveré con fuerza a la televisión", manifestó.

Chuiman, de 78 años, mencionó que está en medio de un nuevo proyecto en colaboración junto al reconocido productor y director Efraín Aguilar. "Tengo junto a Efraín Aguilar una muy buena historia, le estamos dando forma y creo que gustará mucho al público", comentó el también cómico a Trome.

En otro momento, Adolfo Chuiman expresó su indignación al enterarse de la existencia de videos de él promocionando pastillas en silla de ruedas dejando ver un supuesto mal estado de salud. "Eso es falso, yo estoy bien de salud y no estoy vendiendo ninguna medicina", expresó.

En ese sentido, advirtió a los usuarios y seguidores que no se dejen engañar por inescrupulosos que usan su imagen para beneficiarse. "Me dicen que esto lo hacen con la inteligencia artificial para estafar a la gente, así que todos deben tener cuidado con estos delincuentes", sostuvo.

Adolfo Chuiman aseguró que no lo volvieron a llamar en Al fondo hay sitio. | Fuente: @afhstv

Adolfo Chuiman descarta volver a Al fondo hay sitio

Adolfo Chuiman descartó, por el momento, su regreso a Al fondo hay sitio. Esto, luego del retorno de varios personajes de la serie como: Rafaella Maldini (Bárbara Cayo), Leonardo Llanos (Marzco Zunino), Mariano Pendeivis (Marcelo Oxenford) e Isabella Maldini (Karina Calmet), quienes aparecieron en los primeros capítulos de la décima segunda temporada.

Chuiman, quien interpretó al mayordomo Peter Mckay en la serie, afirmó que “no lo volvieron a llamar” de la producción para un posible retorno a la nueva temporada. No obstante, expresó buenos deseos a sus excompañeros que reaparecieron en Al fondo hay sitio, acompañando en un sueño a Yvonne Frayssinet, quien da vida a Francesca Maldini, la popular ‘Madame’.

"Renuncié el año pasado a la serie y no me han vuelto a llamar. Vi un poco la serie en la nueva temporada. Les deseo lo mejor (a todos los que aparecieron) porque los conozco y he trabajado con ellos, pero a quien más extraño es a Yvonne Frayssinet, con quien he trabajado muchísimos años y existe una amistad hasta el día de hoy”, declaró el actor a Trome.

Pese a frenar su regreso a Al fondo hay sitio, Adolfo Chuiman contó que hay la posibilidad de poder verlo de nuevo en la televisión en una nueva propuesta que tiene. “Lo más probable es que se dé (su regreso a la televisión), pero aún no lo puedo comentar”, acotó.

Adolfo Chuiman contó que viene preparando una nueva historia junto a Efraín Aguilar. | Fuente: RPP

¿Por qué se fue Adolfo Chuiman de Al fondo hay sitio?

Adolfo Chuiman se alejó, nuevamente, de la serie Al fondo hay sitio en agosto de 2024. El actor y comediante aseguró que estaba agotado de las grabaciones, priorizando su necesidad de descansar, aunque no cerró la posibilidad de volver algún día.

“De que puedo regresar, puedo, pero no sé. Eso lo ve la producción, porque yo me he retirado, pues estaba cansado, necesitaba descansar. No es que te levantes a las diez de la mañana para ir a grabar, te levantas a las seis y encima el frío. Hasta me costaba bajarme del carro. Sin embargo, chamba es chamba", explicó a Trome.

Adolfo Chuiman apareció por última vez en un capítulo de la temporada 11, donde su personaje de Peter McKay se despidió de Francesca Maldini (Yvonne Frayssinet) para viajar a Estados Unidos a conocer a su nieto.

Asimismo, Chuiman señaló que si bien puede tener la voluntad de volver a la serie, considera que no es el momento. "Tal vez, pero no en este momento; estoy muy cansado. Vamos a esperar y si no, ya ‘Peter’ se conseguirá una nueva ‘Madame’”, comentó.

