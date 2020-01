Milagros Leiva reveló que tiene enfermedad crónica: "No quería que me vieran como la pobrecita"

Milagros Leiva reveló que tiene fibromialgia, enfermedad que causa dolor en el cuerpo. | Fuente: Instagram

La conductora Milagros Leiva, quien recientemente dejó ATV, reveló que hace ocho años fue diagnosticada con fibromialgia; una enfermedad conocida por causar dolor en todo el cuerpo, además de cansancio y problemas para dormir.

La periodista dijo que no lo había revelado antes porque "no quería que nadie me vea como la pobrecita o que me estaba victimizando". Por ello, ella ha decidido que la enfermedad "no me va a parar".

En su caso, Milagros Leiva comentó que le duelen todas las articulaciones y hubo momentos que no podía caminar. Ella dio a conocer su tratamiento: "tomaba muchos corticoides, por eso a veces se me veía muy gordita y otras delgada", indicó a Trome. Además tiene un fisioterapeuta y ahora toma aceite de Cannabis.

La conductora contó cómo su vida ha cambiado al tener fibromialgia. No puede practicar deportes, así que lo ha cambiado por yoga y meditación. Tampoco puede bailar ni usar tacos, "por eso me casé con zapatillas".

Y ha dejado de escribir porque sus manos se hinchan, pero este año desea volver a hacerlo.

Un momento difícil para ella fue cuando, por la fibromialgia, a veces no podía sacar a sus hijos Joaquín y Antonia de la cuna. "Una vez cargué a mi pequeño y no podía sostenerlo", comentó.

Mientras aún trabajaba en ATV, Paco Bazán fue su apoyo. "Siempre me preguntaba si estaba bien", indicó Milagros Leiva.

LA BODA

En julio del 2018, la periodista se casó con el empresario Johnny Garib Garib, con quien llevaba algunos meses de noviazgo. El matrimonio fue en la Parroquia Nuestra Señora de Fátima, de Miraflores.

Milagros Leiva llegó a la parroquia luciendo un hermoso vestido blanco confeccionado por la diseñadora nacional Fátima Arrieta. Al llegar a la iglesia, el enlace matrimonial fue acompañado por casi 300 invitados.

Luego de la ceremonia religiosa, los esposos y sus invitados se trasladaron a la Huaca Pucllana, donde se realizó la recepción. Entre los presentes estuvieron personalidades ligadas a la política, la televisión y el periodismo.