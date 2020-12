Katia Palma seguirá en Latina el próximo año. | Fuente: Instagram

Katia Palma se queda en Latina un año más. Como se recuerda, la artista ingresó al canal como jurado de la novena temporada de "Yo Soy" y se ha mantenido hasta la fecha.

¿Qué sucederá en el 2021 con el espacio de imitación? "Ojalá que siga 'Yo soy' y poder estar ahí, pues es un programa que la familia disfruta mucho y me divierto con mis compañeros", dijo la comediante.

Actualmente, ella forma parte del jurado junto a Ricardo Morán, Johanna San Miguel y Maricarmen Marín. En octubre pasado, arrancó la temporada 28 en la que aún compiten imitadores de Laura León, Yola Polastry y Eva Ayllón, entre otros.

Katia Palma desea enfrentarse a nuevos retos en el 2021, pues le gustaría dividir su tiempo entre "Yo Soy" y un espacio enteramente de ella. "También me gustaría tener la posibilidad de un programa propio, sería chévere", dijo a Trome.

Meses atrás, la artista expresó sus deseos de dar el salto a la pantalla grande con la ilusión de participar en un proyecto de corte humorístico donde ella asuma un papel protagónico.

Así lo confesó, a RPP Noticias. “Me encantaría hacer cine. Ese es el otro paso que me provocaría hacer en mi carrera”, señaló. “Empezaría con humor, de todas maneras, y me provocaría ser protagonista”, añadió.

REINVENTARSE EN PANDEMIA

Al igual que sus otros compañeros, Katia Palma ha debido reinventarse en medio de la pandemia. Para ello, se sumó al teatro virtual. Ella llevó su unipersonal “Los rollos de Katia” -con el que en el pasado recorrió diversas ciudades del país- al mundo digital.

Asimismo, se unió una vez más con Patricia Portocarrero y Saskia Bernaola para presentar el show de “Las Banda-las” con todo su humor y música. Proyectos no le faltaron en el 2020.