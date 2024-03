'Poor Things' llega al streaming: mira dónde y desde cuando ver la película de Emma Stone

Poor Things, o Pobres criaturas, es una de las películas más destacadas del 2023 luego de lograr cuatro premios Oscar el último domingo en el Dolby Theatre de Los Ángeles. El filme, dirigido por Yorgos Lanthimos, ganó en las categorías: Mejor maquillaje y peinado, Mejor diseño de vestuario, Mejor diseño de producción y Mejor actriz por su protagonista Emma Stone, quien deslumbró con su actuación como Bella Baxter.

Ahora, el largometraje de fantasía y comedia oscura llega al streaming de la mano de Star Plus, que ya fijó la fecha de estreno para el próximo 20 de marzo. Es así como Poor Things, ganadora de dos globos de oro, estará en la popular plataforma para que los fanáticos puedan ver desde su hogar a la segunda película más ganadora de los Oscar 2024, después de Oppenheimer.

“Bella es una mujer que tiene el cerebro de un bebe, pero su inocencia no detiene su deseo de descubrir el mundo. Pobres Criaturas estreno 20 de marzo”, sostuvo Star Plus en un post en Instagram junto con el póster oficial confirmando, a la vez, el estreno de la película al streaming tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica.

Por su parte, diversos usuarios no pudieron ocultar su emoción por la llegada de Poor Things al streaming por Star Plus. “¡Por fin! Para verla en familia”, “Es una obra de arte, hecha para incomodar y discutir después”, “La actuación de Emma Stone fue impecable”, “Película de culto que no todo el mundo entenderá”, “Amé la película, es una joya”, fueron algunos de los comentarios.

'Poor Things' logró el premio en cuatro categorías en la edición 96 de los Oscar.Fuente: Instagram (poorthingsfilm)

Poor Things fue la segunda película más ganadora de los Oscar 2024

Poor Things es uno de los más exitosos largometrajes en la actual temporada del cine. Desde su estreno en el Festival de Venecia, donde ganó el León de Oro, las buenas críticas y galardones no pararon de llegar. La película consiguió este año cinco BAFTA, dos Globos de Oro, y un Premio de la Crítica.

Poor Things contó con 11 nominaciones en los Oscar, siendo la segunda con mayor cantidad por detrás de los 13 de Oppenheimer. El filme obtuvo cuatro premios, quedando en segundo lugar detrás del largometraje histórico de Christopher Nolan, que obtuvo 7 estatuillas.

¿De qué trata 'Poor Things', la película de Emma Stone?

Poor Things relata la historia de un excéntrico cirujano (Willem Dafoe) en un Londres decimonónico e imaginario que pesca el cadáver de una ahogada embarazada y logra sustituir con éxito el cerebro de la madre por el del bebé que llevaba en su vientre.

Lo que sucede a partir de ahí es una comedia negra y desenfrenada, de enredos básicamente sexuales, de la mano resuelta de una Emma Stone que no teme a nada ni a nadie, puesto que es una recién nacida, en el cuerpo de una joven y bella mujer.

La película contiene abundantes escenas explícitas protagonizadas por Stone principalmente (aunque no exclusivamente) con el actor Mark Ruffalo, su sufrido amante, que acaba desquiciado.

