Teyonah Parris interpreta a una adulta Monica Rambeau en "WandaVision". | Fuente: Disney Plus

La última vez que los fans de Marvel vieron a Monica Rambeau fue en "Capitana Marvel" (2019), como una niña de 11 años interpretada por Akira Akbar. El pedido de los seguidores fue escuchado y el personaje está de regreso en "WandaVision", ya como una adulta encarnada por Teyonah Parris.

¿Por qué se encuentra en el pueblo de Westview con los protagonistas? ¿Qué le sucedió desde la última vez que la vimos? Muchas preguntas, algunas que serán respondidas en la serie que se estrena el 15 de enero por Disney Plus.

"Conocimos a Monica en 'Capitana Marvel' como una niñita y en 'WandaVision' retomamos con quién es ella ahora como una mujer adulta", adelanta Teyonah Parris en una videoconferencia sobre la ficción en la que participó RPP Noticias.

"A lo largo de la serie averiguamos qué ha estado haciendo, qué le pasó en esa brecha de años y con quién se ha involucrado o no", continúa la actriz jugando al misterio en torno al personaje.

DESCUBRIMIENTOS

La primera serie de Marvel, que se estrena en Disney Plus, sigue a Wanda y Vision tratando de encajar en Westview después de los eventos de "Avengers: Endgame". Si pensamos en ello, Monica debe de haber visto muchas cosas tras su aparición en "Capitana Marvel" ambientada en los 90's: desde la llegada de los aliens a la mitad de la humanidad desaparecida por el chasquido de Thanos.

"Definitivamente ha pasado por y ha visto algunas cosas. En realidad, el público se enterará qué es lo que Monica ha visto y por lo que ha pasado y cómo eso moldeó su vida", señala Teyonah Parris quien también se integra al elenco de "Capitana Marvel 2", protagonizada por Brie Larson. El estreno está previsto para noviembre del 2022.

Monica es la hija de la piloto Maria Rambeau, colega de Carol Danvers. Previamente, la coproductora Mary Livanos llamó la inclusión de este personaje en "WandaVision" como un "descubrimiento" ya que no lo tenían en el mapa pero llegó a enriquecer la ficción.

La serie, que rinde homenaje a las sitcom desde la década de 1950, se centra en Wanda (Elizabeth Olsen) y Vision (Paul Bettany) quienes intentan pasar desapercibidos en la comunidad de Westview. Pero no todo es lo que parece. La ficción también sentará las bases para la película "Doctor Strange in the Multiverse of Madness".

ESTRENO

Fecha: Viernes 15 de enero.

Plataforma: Disney Plus.