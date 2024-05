Día de Star Wars, 'Doctor Who', documental de Queen y más: Disney Plus y sus estrenos para mayo 2024

Estrenos de Disney Plus para mayo 2024

Películas

8 de mayo

Ler it be (1970)

15 de mayo

Queen: Rock Montreal

24 de mayo

The Beach Boys

Series

4 de mayo

Star Wars: Historias del Imperio

5 de mayo

Monsters at Work - Temporada 2

8 de mayo

Me and Winnie the Pooh - Temporada 1

Playdate with Winnie the Pooh

10 de mayo

Doctor Who

15 de mayo

X-Men ‘97 - Final de temporada

22 de mayo

Creando X-Men ‘97

Mickey Mouse Funhouse

29 de mayo

¡Hailey está en ello!

C.H.U.E.C.O. - Temporada 2

Jim Henson: El hombre y las ideas

Otros estrenos en Disney+

The Kardashians temporada 1 a 4

Crepúsculo (2008)

Crepúsculo: Luna Nueva (2009)

Crepúsculo: Eclipse (2010)

Crepúsculo: amanecer – parte 1 (2011)

Crepúsculo: amanercer – parte 2 (2012)

¿Cuál es el orgen cronológico de Star Wars?

Para seguir la cronología de esta franquicia Star Wars existen cuatro maneras. La cronología oficial, la del Machete, la del Relato y la de la Máquina del tiempo. Cada fanático puede elegir cualquiera de estas tres para ver toda la saga intergaláctica. Este orden se divide en tres. Todas las puedes encontrar en Disney+.

Alzamiento del Imperio

Star Wars Tales of the Jedi, episodios 2, 3 y 1, en ese orden, de la T1 (serie) Star Wars Episodio I: La amenaza fantasma (película) Star Wars Tales of the Jedi, episodio 4 de la T1 (serie) Star Wars Episodio II: El ataque de los clones (película) Star Wars: The clone wars (película) Star Wars: The clone wars (serie) Star Wars Tales of the Jedi, episodio 5 de la T1 (serie) Star Wars: The Bad Batch (serie) Star Wars Tales of the Jedi, episodio 6 de la T1 (serie) Star Wars Episodio III: La venganza de los sith (película) Han Solo: Una historia de Star Wars (película) Obi-Wan Kenobi (serie) Star Wars: Rebels (serie) Andor (serie) Rogue One: Una historia de Star Wars (película)

La rebelión

Star Wars Episodio IV: Una nueva esperanza (película) Star Wars Episodio V: El imperio contraataca (película) Star Wars Episodio VI: El retorno del jedi (película)

Nueva república / Primer Orden

The Mandalorian, temporada 1 (serie) The Mandalorian, temporada 2 (serie) El libro de Boba Fett (serie) The Mandalorian, temporada 3 (serie) Ahsoka (serie) Star Wars: Resistance, temporada 1 (serie) Star Wars Episodio VII: El despertar de la fuerza (película) Star Wars Episodio VIII: Los últimos Jedi (película) Star Wars: Resistance, temporada 2 (serie) Star Wars Episodio IX: El ascenso de Skywalker (película)

