“El hombre que fui, desapareció”: Netflix lanza el tráiler oficial de ‘Peaky Blinders: El hombre inmortal’

La plataforma compartió el primer vistazo de la continuación de la historia de Tommy Shelby, quien dejó Birmingham, pero deberá volver por un ajuste de cuentas.

Netflix presentó el tráiler oficial de Peaky Blinders: El hombre inmortal, la esperada continuación de la exitosa serie británica creada por Steven Knight. La historia nos traslada nuevamente a Birmingham, esta vez en 1940, en plena Segunda Guerra Mundial, donde Tommy Shelby deberá enfrentar el que podría ser el conflicto más peligroso de su vida.

¿Qué revela el tráiler de la película de los Peaky Blinders?

En esta nueva entrega, Tommy Shelby, interpretado nuevamente por Cillian Murphy, regresa tras ocho años de exilio autoimpuesto, lejos del mundo criminal que lo marcó, pero obligado a volver para ajustar cuentas y enfrentar nuevas amenazas. Aunque muchas cosas han cambiado, el líder de los Peaky Blinders continúa luchando con sus demonios internos mientras el futuro de su familia -y del país- pende de un hilo. La trama lo pondrá entre la decisión de proteger su legado o destruirlo, mientras se involucra en arriesgadas misiones vinculadas al conflicto bélico.

Con este adelanto, Netflix alimenta la expectativa de los seguidores de la saga, que esperan descubrir cuál será el destino de Tommy Shelby y su icónica familia criminal.

Tráiler oficial de la película Peaky Blinders

¿Qué actores vuelven?

La película reunirá a parte del elenco original, incluidos Sophie Rundle (Ada Shelby), Stephen Graham (Hayden Stagg), Ned Dennehy (Charlie Strong), Packy Lee (Johnny Dogs) e Ian Peck (Curly). Sin embargo, la historia también estará marcada por las ausencias definitivas de John Shelby y Polly Gray, así como por la crítica situación emocional y mental de Arthur Shelby, elementos que abren paso a nuevas incorporaciones.

Entre los fichajes confirmados destacan Rebecca Ferguson, Barry Keoghan, Tim Roth y Jay Lycurgo, quienes se suman al elenco principal. Aunque sus personajes no han sido revelados oficialmente, se anticipa que jugarán un rol clave en el universo Peaky Blinders.

¿Cuál es el título oficial de la película de los Peaky Blinders?

De acuerdo con Netflix, la película se llamará Peaky Blinders: The Immortal Man, o por su nombre en español Peaky Blinders: El hombre inmortal.

¿Cuándo y dónde se estrena la película de los Peaky Blinders?

La plataforma anunció que llegará el 20 de marzo de 2026.

