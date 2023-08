'And Just Like That': HBO Max confirmó una tercera temporada del spin-off de 'Sex and the City'

And Just Like That, el spin-off de la mítica serie Sex and The City, tendrá su tercera temporada. La noticia fue confirmada por los ejecutivos de HBO Max a puertas del episodio final de la segunda parte, el cual será estrenado el próximo 24 de agosto.

"Estamos encantados de compartir que, desde el lanzamiento de la segunda temporada, And Just Like That ocupa el puesto número 1 entre las producciones originales para la plataforma", dijo en un comunicado Sarah Aubrey, jefa de Contenido Original.

"No podemos esperar a que el público vea a dónde llevará la tercera temporada a nuestros neoyorquinos favoritos", agregó.

Por su parte, Michael Patrick King, productor ejecutivo de la serie, dijo: "Estamos emocionados por pasar más tiempo en el universo de Sex and the City, contando nuevas historias sobre la vida de estos personajes con los que podemos identificarnos y que son interpretados por estos increíbles actores".

La segunda temporada de And just like that ha tenido una reacción mixta de la crítica. En RottenTomatoes registra un 65% de logro sobre 51 reseñas.

Sex and the City cumplió 25 años



El 6 de junio último Sex and the city o Sexo en la ciudad cumplió 25 años desde su estreno. Esta serie estadounidense, comedia dramática y romántica, que tiene como protagonistas a Sarah Jessica Parker (Carrie), Kristin Davis (lCharlotte), Cynthia Nixon (Miranda), y Kim Cattrall (Samantha), celebró un aniversario más, luego de aparecer por primera vez en HBO contando la historia de cuatro mujeres y sus vidas sexuales.

La divertida serie, adaptada en el libro Sex and the city, de Candance Bushnell, cuenta con 94 episodios y 6 temporadas desde 1998 hasta el 2004. La adaptación, que relata las experiencias de cuatro amigas con hombres en el sexo, logró diversos reconocimientos a sus protagonistas y los guiones que aún mantienen viva la serie.

Cabe recalcar que Sex and the city fue adaptada en dos películas, en 2008 y 2010. Asimismo, se rumoreaban una tercera parte en el 2016, pero fue cancelada debido al alejamiento de Kim Cattrall por desacuerdos con su papel y el rompimiento con Sarah Jessica Parker.