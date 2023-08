¡No va más! 'The Idol' es cancelada por HBO y no tendrá segunda temporada

‘The Idol‘ es una de las series más controversiales transmitidas por HBO este año al generar polémica, desde antes de su estreno el último 4 de junio, por su alto contenido erótico teniendo a Lily-Rose Depp, hija de Johnny Depp, y al cantante Abel Makkonen Tesfaye, conocido artísticamente como ‘The Weeknd’, como sus protagonistas de una de las historias más impactantes en la industria del pop y la música.

Es así como tras concluir su primera temporada el 2 de julio, HBO decidió cancelar la serie y no seguir con una segunda temporada de ‘The Idol’, dirigida por Sam Levinson, el conocido director de ‘Euphoria’ y producida por el mismo ‘The Weeknd’.

"The Idol era una de las series originales más provocativas de HBO, y estamos encantados con la fuerte respuesta de la audiencia. Después de mucho pensarlo, HBO, y los creadores de la serie, han decidido no seguir adelante con una segunda temporada. Estamos agradecidos a los creadores, al reparto y al equipo por su increíble trabajo”, señaló la cadena estadounidense en un comunicado.

‘The Idol’ solo pudo transmitir cinco episodios durante su primera temporada. La polémica serie tuvo que recortar los seis capítulos planeados en un comienzo debido a una reestructuración del guion por el cambio de la directora Amy Seimetz, quien fue relevada del cargo por diferencias creativas con el productor ejecutivo y protagonista, ‘The Weeknd’.

Lily-Rose Depp y 'The Weeknd' protagonizan la serie 'The Idol'. | Fuente: Instagram (theidol)

‘The Idol’ fue cancelada tras controvertidas escenas sexuales

Anteriormente, Page Six, medio especializado en chismes y celebridades de Hollywood, reveló que ‘The Weeknd’ no seguiría con una segunda temporada de ‘The Idol’ debido a las controvertidas escenas y las bajas calificaciones de audiencia en el segundo episodio.

“Esto nunca tuvo la intención de ser un programa de larga duración, siempre fue una serie limitada”, señaló una fuente de la serie a Page Six generando una gran expectativa de una posible segunda parte de ‘The Idol’, que tuvo su primer estreno en el Festival de Cannes 2023.

Según información de Variety, ’The Idol’ fue mal recibida por la crítica con un índice de aprobación del 19% en Rotten Tomatoes. El medio mencionó que la serie de HBO “se reproduce como una sórdida fantasía masculina”.

En su primer capítulo, ‘The Idol’, creada en colaboración con Reza Fahim, ha sido cuestionada debido a las escenas de sexo, además de mantener la superficialidad en la historia. La secuencia narra la historia de Jocelyn (Lily-Rose Depp), una joven cantante que busca convertirse en una superestrella del pop y que en su camino se encuentra con Tedros (The Weeknd) un artista famoso y líder de una secta secreta en Los Ángeles.