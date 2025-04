Padre de familia es detenido por agentes de inmigración de EE.UU. mientras llevaba a su hija al colegio

La familia de Román Menéndez pide ayuda para que sea libertado y asegura que no representa una amenaza para la sociedad.

Román Menéndez, un trabajador agrícola con tres hijos nacidos en California, fue detenido por agentes de inmigración mientras se dirigía a dejar a su hija en la escuela. El incidente, que fue grabado por su esposa, ha conmocionado a la comunidad.

Por qué los agentes de ICE capturaron a Román Menéndez en EE.UU.

Román, quien llegó a Estados Unidos desde México hace más de 20 años, ha vivido una vida tranquila y dedicada a su familia. Su único delito ha sido un DUI, por el cual cumplió servicio comunitario. Su familia asegura que no representa una amenaza para la sociedad y que su detención es injusta.

La hija de Román, Rosa Elena Menéndez, se encuentra devastada por la situación. "No me puedo acercar. Dale un abrazo y decir que todo iba a estar bien", dijo a Univisión Noticias con lágrimas en los ojos. "Estas horas que han pasado se me han hecho eternas. A veces me gustaría regresar a mi país".

La familia de Román está buscando un abogado de inmigración para que lo ayude a salir bajo fianza. Mientras tanto, su camioneta permanece estacionada frente a su casa, un recordatorio constante de la ausencia de su padre.