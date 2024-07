Seis razones por las que los emprendedores inmigrantes triunfan en Estados Unidos, según Forbes

Muchas de las principales corporaciones de Estados Unidos fueron fundadas por inmigrantes y sus descendientes, como Google, Apple y Estée Lauder.

El año pasado, el American Immigration Council de Estados Unidos examinó el impacto de los emprendedores inmigrantes y sus hijos en la economía del país norteamericano. El informe New American Fortune 500 in 2023: The Largest American Companies and Their Immigrant Roots" reveló que casi el 45% de las empresas de Fortune 500 en 2023 fueron fundadas por inmigrantes o sus hijos.

En este contexto, la revista Forbes publicó un artículo donde destaca que los inmigrantes a menudo sobresalen como emprendedores por una variedad de razones que surgen de sus experiencias variadas y perspectivas globales.

Forbes: Seis razones por las que los emprendedores inmigrantes prosperan en USA

Perspectivas culturales diversas

Como recién llegados a Estados Unidos, los inmigrantes aportan perspectivas culturales diversas que pueden dar lugar a ideas y soluciones innovadoras.

Resiliencia y adaptabilidad

Los inmigrantes a menudo enfrentan desafíos significativos cuando llegan, como las barreras del idioma y la adaptación cultural. Tales experiencias tienden a desarrollar resiliencia y habilidades para resolver problemas que son cruciales para el emprendimiento.

Fuerte ética de trabajo

Estados Unidos es un país que ha recompensado durante mucho tiempo la automotivación. En los inmigrantes, esta motivación se traduce en una fuerte ética de trabajo y determinación para tener éxito, e infunde compromiso en hacer que sus emprendimientos empresariales sean exitosos.

Ingenio

Los inmigrantes suelen tener recursos financieros limitados cuando llegan a EE.UU. Por lo tanto, deben ser ingeniosos para superar sus restricciones monetarias. Suelen obtener fondos de familiares y amigos.

Redes de contacto

Los inmigrantes dependen de sólidas redes comunitarias para obtener apoyo, lo cual puede ser extremadamente útil en las etapas iniciales del desarrollo empresarial.

Propensión a tomar riesgos

La decisión de dejar el país de origen y comenzar una nueva vida en una tierra y cultura totalmente diferentes no es fácil. Es un gran riesgo. Sin embargo, innumerables inmigrantes han navegado exitosamente la transición y han prosperado.