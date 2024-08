Universidad de Maryland se suma a programa de USA que ofrece educación para refugiados

Welcome Corps on Campus es un programa dirigido a las personas refugiadas en USA que les da soporte universitario y también asesoría legal.

La Universidad de Maryland es una de las 17 instituciones de educación superior en Estados Unidos que inscribieron a estudiantes refugiados en Welcome Corps on Campus, iniciativa que se lanzó en julio de 2023.

El programa ofrece a los alumnos con esta condición migratoria la oportunidad de obtener un título mientras proporciona una vía hacia la reubicación y la ciudadanía estadounidense.

Asimismo, los estudiantes recibirán apoyo de grupos de patrocinio en el campus, compuestos por al menos cinco personas, quienes les ayudarán a asegurar alojamiento, inscribirse en clases y acceder a servicios sociales.

Apoyo universitario a refugiados en USA

“La participación de la Universidad de Maryland en Welcome Corps on Campus subraya nuestro compromiso con el bien al crear oportunidades educativas para personas que de otro modo podrían perderse”, dijo el presidente de la UMD, Darryll J. Pines, en un comunicado de prensa. “Estamos emocionados de recibir a nuestro primer estudiante del programa al comenzar el semestre”.

Las organizaciones sin fines de lucro dedicadas a la reubicación y a la educación superior, financiadas por el Departamento de Estado de EE.UU., trabajarán con su Oficina de Población, Refugiados y Migración para implementar Welcome Corps on Campus. El programa complementario Welcome Corps at Work empareja a los refugiados con empleadores.

“Brindar un refugio seguro y un nuevo hogar para las personas que huyen de la guerra, la violencia y la persecución es una de las tradiciones más nobles de América, que data de la fundación de nuestra nación”, dijo el Secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, el año pasado al anunciar el programa. “A lo largo de nuestra historia, nuestro país se ha beneficiado de la energía, la inventiva y el arduo trabajo de los refugiados”.