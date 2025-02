Estudiantes inmigrantes faltan a clases por temor a ICE: Así afectan las redadas a la educación en EE.UU.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Las políticas migratorias implementadas por la nueva administración Trump han generado una ola de incertidumbre y temor entre las comunidades inmigrantes en Estados Unidos. Una de las áreas más afectadas ha sido la educación, donde miles de estudiantes están faltando a clases por miedo a la deportación de ellos o sus familiares. En distritos como Framingham, Massachusetts, la ausencia de alumnos se ha convertido en una constante desde el endurecimiento de las políticas de inmigración.

"Entré al aula y vi que faltaba un tercio de mis alumnos. Fue desgarrador", recuerda Sam, una maestra de tercer grado en el área de Boston. "El sol se reflejaba en los escritorios vacíos, y me di cuenta de la magnitud del problema", declaró para un reportaje de Mother Jones.

El miedo a ICE y el impacto en las aulas

El miedo a las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha provocado un aumento en la inasistencia escolar en muchas comunidades. En enero, en una escuela secundaria de Massachusetts, "la mitad de mis estudiantes se quedaron en casa porque habían escuchado que ICE estaba en la zona", explicó una maestra de ciencias. Entre los más afectados están los estudiantes brasileños, haitianos y guatemaltecos, cuyos familiares en muchos casos son indocumentados.

"Lo que más me preguntaban era: ‘¿Qué pasa si llego a casa y mis padres ya no están?’", dijo la misma docente. "No querían venir a la escuela porque temían que sus familias fueran detenidas mientras estaban en clase", agregó.

Las redes sociales y aplicaciones de mensajería como WhatsApp han contribuido a la propagación de rumores sobre presuntas redadas, exacerbando el miedo. "Un día se corrió el rumor de que había agentes de ICE en un CVS y los estudiantes entraron en pánico", mencionó un director de escuela en Malden, Massachusetts. La situación fue tan grave que él mismo fue al lugar para verificar y luego tuvo que hacer un anuncio escolar asegurando que todo estaba bien.

Medidas de protección para los estudiantes inmigrantes

Ante la creciente preocupación, algunas escuelas han tomado medidas para proteger a sus estudiantes y sus familias. En Massachusetts, la oficina del fiscal general emitió una guía sobre las obligaciones legales de las escuelas para garantizar el acceso a la educación sin importar el estatus migratorio. Entre las recomendaciones, se encuentra la necesidad de obtener una orden judicial firmada antes de permitir el ingreso de agentes de ICE a las instalaciones escolares.

Kellie Jones, directora de educación bilingüe en Brockton Public Schools, señaló que su distrito ha organizado foros informativos en conjunto con las autoridades locales. "Queríamos dejar claro que las escuelas están abiertas para todos los estudiantes, sin importar su estatus", afirmó.

Además, algunos maestros han tomado iniciativas por su cuenta para ayudar a los estudiantes a conocer sus derechos. "Imprimí y plastifiqué tarjetas rojas con información en español y portugués sobre cómo actuar si ICE llega a sus casas", relató un docente del área de Boston. "Al principio se las di solo a algunos estudiantes, pero en pocas horas, más de 20 vinieron a pedirme una", comentó.

El miedo persiste, y aunque algunos distritos han declarado públicamente que no compartirán información de sus estudiantes con ICE, la incertidumbre sigue afectando a muchas familias. "No es solo una táctica para asustar, es una realidad", expresó Sam. "Los niños están escuchando conversaciones sobre autodeportación en sus casas, y eso tiene un impacto real en su aprendizaje y bienestar emocional", remarcó.