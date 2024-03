¿Un indocumentado puede comprar una casa? Conoce la ley en California que facilitaría la adquisición

El programa California Dream for all con el que el Proyecto de Ley 1840 busca ampliar la elegibilidad.

La búsqueda del sueño americano para los inmigrantes indocumentados de California podría estar más cerca de convertirse en realidad con la posible aprobación del Proyecto de Ley 1840. Este proyecto busca expandir los beneficiarios del programa California Dream for All (Sueño californiano para todos), el cual hasta ahora no considera el estatus migratorio de los aspirantes.

El California Dream for All, lanzado en marzo de 2023 por la Agencia de Financiamiento de Vivienda de California (CalHFA, siglas en inglés), ofrece préstamos de hasta el 20% del precio de compra de una casa, sin intereses ni pagos mensuales.

Los participantes solamente deben reembolsar el préstamo original junto con el 20% de la apreciación de la vivienda al momento de la reventa o refinanciación. Este programa tiene como objetivo facilitar la adquisición de viviendas para personas de bajos y medianos ingresos.

¿Cómo se ampliaría el California Dream for All?

El Proyecto de Ley 1840, presentado por el asambleísta Joaquín Arámbula, pretende incluir a los inmigrantes indocumentados como "compradores de vivienda por primera vez", permitiéndoles acceder a este beneficio. Arámbula argumenta que la propiedad de viviendas ha sido históricamente el principal medio para acumular riqueza generacional en Estados Unidos y que estos beneficios deberían estar disponibles para todos.

Sin embargo, no todos están de acuerdo con esta propuesta. El alcalde de El Cajón, Bill Wells, expresó su oposición, argumentando que los ciudadanos legales deberían recibir prioridad en la adquisición de viviendas y asistencia, en lugar de las personas que no son residentes legales.

El programa California Dream for All tuvo que ser suspendido poco después de su implementación en 2023 debido a la abrumadora demanda, con más de 2300 solicitudes en apenas 11 días. Para evitar este problema en 2024, se han realizado cambios significativos en el sistema de aplicación.

Ahora, en lugar de asignar los beneficios por orden de llegada, se llevará a cabo una lotería para seleccionar a los beneficiarios. Los interesados deberán enviar una solicitud y esperar a que se realice el sorteo en abril. Se estima que entre 1700 y 2000 personas serán seleccionadas y recibirán vales para la compra de viviendas.

Además, se han ajustado los requisitos de ingresos para ser elegible al programa, reduciendo el umbral al 120% del ingreso medio del condado. Este cambio tiene como objetivo garantizar una distribución más equitativa de los fondos hacia aquellos que realmente los necesitan.

Estas modificaciones buscan mejorar la accesibilidad al programa California Dream for All y brindar oportunidades de propiedad de vivienda a un mayor número de personas en California.

Requisitos del Programa California Dream for All

Para acceder al Programa California Dream for All, los interesados deben seguir ciertos pasos y cumplir con requisitos específicos:

Solicitud de preinscripción: los solicitantes deben completar una solicitud de preinscripción a través del portal de preinscripción. Además, deben cargar la carta de aprobación previa del prestamista aprobado por CalHFA. Selección aleatoria: los solicitantes calificados serán seleccionados al azar mediante una lotería una vez que el portal cierre los registros. Este proceso garantiza una distribución equitativa de los beneficios del programa. Monto del préstamo: el estado proporcionará un préstamo de hasta el 20% del precio de compra de la vivienda, o un máximo de 150 mil dólares, lo que sea menor. Este préstamo no acumula intereses y no requiere pagos mensuales. Se reembolsará el préstamo original junto con una parte de la apreciación de la vivienda cuando esta se venda en el futuro. Residencia en California: Al menos uno de los solicitantes debe ser residente de California para ser elegible para el programa. Esto asegura que los beneficios se destinen a personas que residen en el estado. Comprador de vivienda de primera generación: Al menos uno de los solicitantes debe ser un comprador de vivienda de primera generación. Esto se refiere a aquellos que no han tenido el título o interés de propiedad, ni han sido nombrados en una hipoteca de una casa en los Estados Unidos en los últimos siete años. Esta condición busca apoyar a aquellos que buscan comprar su primera vivienda y facilitarles el acceso al programa.

Cumplir con estos requisitos es fundamental para poder participar en el Programa California Dream for All y obtener la oportunidad de adquirir una vivienda propia en el estado de California.