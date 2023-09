Activision se reunió con Nintendo para conocer la potencia de su próxima consola

La compañía desarrolladora de videojuegos Activision conoce sobre la próxima gran consola de Nintendo desde finales de 2022.

A través de unos documentos oficiales entregados en medio del juicio de la FTC contra Microsoft por la compra de la empresa creadora de Call of Duty, se pudo conocer que la gigante ya conoce la llamada ‘Nintendo Switch 2’, plataforma de la que se espera se anuncie oficialmente en 2024.

Los detalles

Los correos datan de diciembre de 2022 y señalan que el director ejecutivo de Activision, Bobby Kotick, se reunió con el presidente y director ejecutivo de Nintendo, Shuntaro Furukawa.

En los documentos compartidos por múltiples ejecutivos de la empresa, se puede conocer algunos detalles de la consola que llegará al mercado futuramente.

Los correos mencionan que la próxima nueva consola de Nintendo tiene un rendimiento más parecido a la Xbox One de Microsoft y a la PlayStation 4 de Sony que a la propia Switch.

Aparte de ese nuevo dato, no se sabe mucho más sobre el sistema. Se informa que utiliza una pantalla LCD en lugar de una pantalla OLED y que se puede reproducir como una consola portátil al igual que el Switch existente.

Hace poco conocimos algunos detalles extras. Nintendo ha mostrado la consola ejecutando una versión de mayor especificación de The Legend of Zelda: Breath of the Wild y la demostración de Unreal Engine 5 de The Matrix Awakens, informó VGC en medio de la Gamescom 2023 en Colonia, Alemania.

No hay detalles sobre cuándo podría lanzarse la nueva consola de Nintendo, aparte de una ventana de lanzamiento supuestamente fijada para la segunda mitad de 2024.

Datos de terceros

Los oficios fueron encontrados en medio del lío judicial entre la Comisión de Federal de Comercio y Microsoft. Esta demanda buscaba que la tecnológica no compre a la desarrolladora por 68 mil millones de dólares.

Pero ¿por qué entonces se conoce información de Nintendo en este proceso? Precisamente por Call of Duty, videojuego estrella de Activision. Las empresas se comprometieron a mantener el popular juego disponible en todas las plataformas, incluida Switch. No obstante, dicho detalle fue rebatido debido a que la consola portátil era juzgada de no poder ejecutar de la mejor manera los títulos actuales de esta saga de disparos.