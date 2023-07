Alisten los dedos: Microsoft le gana el juicio a la FTC y podrá comprar Activision Blizzard por 69 mil millones de dólares

Luego de semanas de discusiones en la corte, un juez de California le ha negado la medida preliminar impuesta por la Comisión Federal de Comercio (FTC) de EE. UU. a Microsoft y le permitirá comprar a la desarrolladora de videojuego Activision Blizzard por 69 mil millones de dólares.

La responsable del fallo ha sido la letrada Jacqueline Scott Corley, quien escuchó los argumentos tanto de la FTC como de Microsoft en uno de los máximos casos relacionados a videojuegos en los últimos años.

La decisión

El tribunal emitió y argumentó su decisión a través de un largo comunicado.

“La adquisición de Activision por parte de Microsoft ha sido descrita como la más grande en la historia de la tecnología. Merece escrutinio. Ese escrutinio ha valido la pena: Microsoft se ha comprometido por escrito, en público y en los tribunales a mantener Call of Duty en PlayStation durante 10 años en paridad con Xbox. Llegó a un acuerdo con Nintendo para llevar Call of Duty a Switch. Y firmó varios acuerdos para llevar por primera vez el contenido de Activision a varios servicios de juegos en la nube”, señaló la corte.

“La responsabilidad de este Tribunal en este caso es limitada. Es para decidir si, a pesar de estas circunstancias actuales, la fusión debe detenerse, tal vez incluso rescindirse, en espera de la resolución de la acción administrativa de la FTC. Por las razones explicadas, el Tribunal determina que la FTC no ha demostrado la probabilidad de que prevalezca en su reclamo de que esta fusión vertical particular en esta industria específica puede reducir sustancialmente la competencia. Por el contrario, la evidencia del expediente apunta a un mayor acceso de los consumidores a Call of Duty y otro contenido de Activision. Por lo tanto, se NIEGA la moción de medida cautelar”, se lee en una transcripción obtenida por The Verge.

Brad Smith, vicepresidente de Microsoft, felicitó la decisión.

“Estamos agradecidos con la corte en San Francisco por la rápida y minuciosa decisión y esperamos que otras jurisdicciones sigan trabajando para llegar a una solución a tiempo”, refiere. "Nosotros hemos demostrado consistentemente este proceso y nos comprometemos a trabajar creativamente y colaborativamente para responder a las preocupaciones reglamentarias”.

El ente regulador podrá apelar la decisión este mismo martes durante todo el día.

Si la orden judicial se mantiene, esta sería la segunda gran pérdida para la presidenta de la FTC, Lina Khan, como directora del regulador. Khan ha estado persiguiendo a las grandes empresas tecnológicas desde que fue confirmada como directora de la agencia en 2021.

Our statement on today's decision: pic.twitter.com/jRDD8PhBeT — Brad Smith (@BradSmi) July 11, 2023

Phil Spencer, líder de Xbox, también habló al respecto.

"Estamos agradecidos con el tribunal por decidir rápidamente a nuestro favor. La evidencia mostró que el acuerdo de Activision Blizzard es bueno para la industria y las afirmaciones de la FTC sobre el cambio de consola, los servicios de suscripción de múltiples juegos y la nube no reflejan las realidades del mercado de los juegos", escribió en su cuenta de Twitter. "Desde que anunciamos este acuerdo por primera vez, nuestro compromiso de llevar más juegos a más personas en más dispositivos no ha hecho más que crecer. Hemos firmado varios acuerdos para hacer que los juegos de Activision Blizzard, los juegos propios de Xbox y Game Pass estén disponibles para más jugadores de los que están hoy".

Un paso más hacia la compra

Microsoft, dueña de Xbox, tiene el camino listo para poder concretar la compra de Activision Blizzard, una de las empresas más grande en el mundo de los videojuegos, por la suma de 69 mil millones de dólares.

Solo para poner en contexto, la empresa tiene en sus filas a todo Blizzard (Warcraft, Starcraft, Overwatch), todo Activision (Call of Duty, Crash Bandicoot, Spyro, Guitar Hero, Tony Hawk’s Pro Skater) y todo King (Candy Crush).

La compañía tecnológica tiene como fecha límite para la adquisición de la desarrolladora este 18 de julio, pero está a la espera de la decisión de la Autoridad de Mercados y Competencia (CMA) del Reino Unido: este ente le ha negado la transacción. Microsoft ha apelado una reconsideración, pero, en caso contrario, no podrá comercializar ningún juego en este país. Otra alternativa es pedir una extensión del caso, con el propósito de poder cumplir el proceso de apelación sin faltar al contrato de fusión.

La Unión Europea, por su parte, el tercer regulador más grande involucrado en este negocio, ha aceptado la compra, pero le ha pedido una serie de condiciones a Microsoft que deberá cumplir para no faltar a la competencia en el mundo.

Sony es la principal plataforma perjudicada, debido a que uno de los juegos que más dinero le genera en su división de videojuegos es Call of Duty y teme que en el futuro los jugadores migren de su plataforma a las de Xbox por contenidos exclusivos o propios.