¿Eres una persona que viaja constantemente? Conoce cómo debe ser tu alimentación

Viajar constantemente puede ser emocionante y enriquecedor, pero también trae consigo ciertos retos, especialmente cuando se trata de mantener una alimentación saludable. La falta de tiempo y el acceso limitado a alimentos frescos pueden complicar la tarea de cuidar nuestra nutrición. Sin embargo, una alimentación adecuada es clave para mantener la energía, el bienestar y la salud a largo plazo. ¿Cómo entonces debe ser nuestra alimentación si estamos en constante movimiento?



La nutricionista Sara Abu Sabbah mencionó en Encendidos, de RPP, que las personas que viajan constantemente deben seguir cuatro reglas básicas al momento de elegir sus alimentos. La primera de ellas, explicó la especialista, es optar por una alimentación que ya sea conocida, algo que hayas probado previamente. Aunque en cada destino existan platos típicos tentadores, estos no deben ser la primera opción para tu alimentación. Si estás viajando por trabajo, eventos u otras responsabilidades, es fundamental evitar probar nuevos alimentos que puedan afectar tu organismo, ya que no se sabe cómo reaccionará ante lo desconocido.



En segundo lugar, el alimento debe ser de fácil digestión. Esto significa que debe ser un tipo de comida que ya conozcas y sepas que no te generará molestias, como gases, irritación en la boca del estómago o problemas digestivos. Elegir alimentos que no causen malestar es clave para mantener tu energía y bienestar, especialmente cuando estás viajando y no tienes la comodidad de estar en casa para recuperarte de una posible indigestión.



La tercera regla tiene que ver con la hidratación, un aspecto fundamental para mantenerte saludable durante tus viajes. Independientemente de la temperatura o el clima, ya sea cálido o frío, siempre estarás expuesto a condiciones de humedad o sequedad. En climas secos, especialmente, la pérdida de líquidos es mayor, por lo que es esencial mantener una ingesta constante de agua a lo largo del viaje.



La cuarta regla, y no menos importante, es que los alimentos y bebidas que consumas durante tu viaje deben ser seguros. Esto significa que deben cumplir con buenos estándares de higiene y control en su preparación y almacenamiento. Asegurarte de que lo que comes o bebes esté libre de contaminantes y haya sido manipulado de manera adecuada es esencial para evitar intoxicaciones alimentarias o problemas de salud.



Está bien darte la oportunidad de probar algo nuevo cuando viajas, algo que no consumes habitualmente, pero es fundamental hacerlo con moderación e inteligencia. Es importante saber elegir bien lo que vas a comer y, sobre todo, controlar las cantidades. La alimentación durante un viaje puede influir en el disfrute del mismo si no tomas las precauciones necesarias. No tener cuidado con lo que consumes podría generar malestar o incomodidad, afectando tu bienestar y la experiencia del viaje.



Otro aspecto importante a considerar, que no solo aplica cuando estás de viaje, es prestar atención a la higiene del lugar donde vas a comer. Antes de sentarte en un restaurante o cualquier establecimiento de comida, tómate un momento para entrar al baño y verificar si el ambiente está limpio, si cuenta con agua corriente y jabón. Estos detalles son indicadores clave de la higiene general del lugar y pueden ser una señal de que la comida también se maneja de manera adecuada.



Si bien tienes la oportunidad de probar algo nuevo cuando viajas, es fundamental hacerlo con moderación e inteligencia | Fuente: Freepik