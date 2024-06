Asesores de la FDA respaldan la aprobación de un nuevo fármaco contra el alzhéimer: ¿qué significa esto?

El doctor Elmer Huerta es el consultor médico de RPP

Las demencias son un grupo de enfermedades que tienen como elemento común el compromiso de las funciones intelectuales superiores del ser humano, como por ejemplo la memoria, el juicio, el raciocinio y la orientación.



Si bien existen muchos tipos, la enfermedad del alzhéimer es la forma más común de demencia y puede representar entre un 60 % y un 70 % de los casos.



En Perú se estima que el alzhéimer afecta entre el 5 % y 8 % de los adultos mayores, que son aproximadamente 200 mil personas. A nivel mundial se calcula que la enfermedad afecta alrededor de 70 millones de personas y para el año 2050 se podría llegar a los 152 millones de casos.



El alzhéimer no tiene causa conocida y, por ende, no se puede prevenir. No obstante, desde hace muchos años se está tratando de desarrollar algún tipo de medicamento que pueda ayudar, ya sea curándola o ralentizando el progreso de la enfermedad.



La noticia ahora es que, recientemente, un comité de asesores independientes de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) ha respaldado la aprobación en Estados Unidos de un nuevo fármaco contra la enfermedad de Alzheimer.



"Este es un medicamento muy caro que se llama donanemab. Es un anticuerpo monoclonal que lo que hace es impedir que se deposite dentro del cerebro la sustancia amiloide. Al impedir que se forme esta sustancia amiloide se piensa que puede evitar el alzhéimer", mencionó el doctor Elmer Huerta, consultor médico de RPP.



No obstante, el especialista en salud aclaró que esta reciente noticia "no es lo que uno quisiera", pues el medicamento solo ralentizó modestamente el deterioro cognitivo en pacientes en las primera etapas de la enfermedad.



"Quería traer este comentario porque es frustrante que todavía no se haya descubierto nada y no vaya a ser que alguien que tenga un familiar con alzhéimer diga: 'Ya en Estados Unidos descubrieron una medicina que debe ser una maravilla', pero lamentablemente no lo es", dijo el doctor Huerta.



