Consumir aceite de oliva podría reducir el riesgo de alzhéimer, según estudio

Las personas que toman por lo menos siete gramos de aceite de oliva al día tendrían un riesgo 28% menor de muerte relacionada con el alzhéimer en comparación con aquellos que no incluyen ese producto en su dieta. Esto es lo que sugiere un nuevo estudio realizado por científicos de la Universidad de Harvard.



El estudio, publicado en la revista JAMA Network Open, refuerza la idea de lo saludable que es el consumo del aceite de oliva, mencionó el doctor Elmer Huerta, consultor médico de RPP.



"El aceite de oliva es uno de los aceites más saludables que existen porque es prácticamente lo que se llama un aceite insaturado. A diferencia de los saturados que son grasas animales o algunos vegetales, que pueden desarrollar problemas para la salud del corazón, el aceite de oliva es uno de los más saludables que se tiene a disposición", señaló.



Datos del estudio

Los científicos de la prestigiosa universidad analizaron los cuestionarios dietéticos de más de 92 mil profesionales de la salud estadounidenses durante 28 años, de 1990 al 2018. El grupo incluyó a casi 60 600 mujeres que habían participado en el Estudio de salud de las enfermeras de 1990 a 2018, y casi 32 000 hombres que habían estado en el estudio de seguimiento de profesionales de la salud durante el mismo período.



Al comienzo del estudio, los participantes de la investigación tenían una edad promedio de 56 años.



"¿Qué es lo que han encontrado? que las personas que usan un poco menos de una cuchara de aceite de oliva al día tienen hasta 28% menos posibilidad de morir por la enfermedad de Alzheimer. Eso es lo que ellos midieron: la mortalidad por alzhéimer", informó el consultor médico de RPP.

De acuerdo con el Dr. Huerta, el aceite de oliva podría ayudar a reducir el riesgo de alzhéimer por dos motivos: "Uno, que algunos de los ácidos grasos del aceite de oliva pasan al cerebro y pueden hacer un efecto directo sobre las células cerebrales. La otra, que es más acertada, es de que ya se sabe desde hace mucho tiempo que el aceite de oliva es muy bueno para la salud del corazón y todo lo que mejora la salud del corazón, mejora la salud del cerebro también", sostuvo.

No obstante, el especialista en salud subrayó que este estudio de seguimiento no demuestra una relación de causa-efecto, es decir que no necesariamente la persona se va a "salvar" del alzhéimer si es que agrega el aceite de oliva a su dieta.

