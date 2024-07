La mayoría de jóvenes de la Generación Z usa TikTok parar obtener consejos de salud, según encuesta

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El doctor Elmer Huerta es el consultor médico de RPP

Una reciente encuesta realizada por la empresa Zing Coach en Estados Unidos ha revelado que el 56 % de los encuestados de la Generación Z usa TikTok para obtener consejos sobre bienestar, dieta y fitness. Asimismo, una gran parte de ellos usa esta red social para conseguir consejos de salud.

Los resultados de este nuevo sondeo ponen en evidencia que los jóvenes están recurriendo cada vez menos a los medios tradicionales, como la radio, la televisión y los periódicos, para obtener noticias vinculadas a la salud.

"El 56 % de los jóvenes de esta generación ya no obtiene sus noticias de salud en los medios tradicionales, ya no leen periódicos, no escuchan radio, no ven televisión. La fuente principal para consejos médicos es TikTok", mencionó el doctor Elmer Huerta en el segmento Espacio Vital de RPP.

Hay que recordar que la Generación Z incluye a las personas nacidas desde mediados o finales de la década del noventa hasta finales de la década del 2000 o principios de la siguiente. Ellos son conocidos también como zoomers.

La encuesta fue realizada por la empresa Zing Coach en Estados Unidos

A raíz de esta revelación, el doctor Elmer Huerta, consultor médico de RPP, indicó que ahora la labor de las autoridades es asegurar que la información que se propague en este tipo de plataformas sea seria y no sea dañina para los menores de edad.

"Es importante que nuestras autoridades vean esta realidad, que la gente del Ministerio de Salud y las organizaciones vean primero cuál es el consumo de estos medios en nuestro país […] porque tenemos datos generales de consumo de esta plataforma en nuestro país, pero se necesita la labor de una oficina seria del Ministerio de Salud que haga una investigación seria sobre el consumo en el campo de la salud de los peruanos", señaló.

El Dr. Huerta recordó además que ningún medio, ya sea radio, TV o TikTok, sirve para dar diagnósticos o consejos médicos personales. Precisó que un paciente solo puede recibir un diagnóstico cuando el doctor aplica un método científico de tres pasos. "El diagnóstico médico y el consejo médico personal se da después de que el médico ha hecho 3 cosas: primero, ha interrogado al paciente con decenas de preguntas; segundo, lo ha examinado de pie a cabeza; y tercero, ha pedido y evaluado los exámenes auxiliares. Solamente allí se puede hacer una diagnóstico y una recomendación personalizada", explicó.

Los jóvenes están recurriendo cada vez menos a los medios tradicionales para obtener noticias de salud