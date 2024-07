Se descubren más casos de gripe aviar en humanos en Estados Unidos: ¿cuál es la situación en Perú?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El doctor Elmer Huerta es el consultor médico de RPP | Fuente: RPP

En el estado de Colorado, en los Estados Unidos, se han descubierto cuatro nuevos casos de gripe aviar en seres humanos, los cuales se contagiaron por la manipulación de aves de granja. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), las personas que adquirieron el virus estaban trabajando bajo un calor extremo y grandes ventiladores, factores que dificultaron el uso de equipos de protección y potencialmente contribuyeron a sus infecciones.



"(Cuando los trabajadores mataban a los pollos infectados) la temperatura en esa granja era de 40 °C, por lo que los ejecutivos de esa compañía instalaron unos ventiladores. Se piensa que ese aire que corría con tanta intensidad por los ventiladores grandes pudo haber diseminado el virus que de las aves pasó a los seres humanos", informó el doctor Elmer Huerta, consultor médico de RPP.

El análisis que se ha hecho de estos virus en los seres humanos y en las aves demuestra que es el mismo virus que había infectado a vacas lecheras meses atrás. "De tal modo que es el virus de influenza que está circulando entre vacas, gallinas, pollos y ahora en seres humanos", comentó el especialista.

Expertos Los CDC de Estados Unidos han confirmado cuatro nuevos casos de gripe aviar en Colorado

Las personas que contrajeron el virus estaban trabajando bajo un calor extremo y grandes ventiladores en una granja avícola | Fuente: RPP

¿Cuál es la situación de la gripe aviar en Perú?



En Perú ya se han reportado casos de gripe aviar en aves en la región de Cusco. Según se indica, el virus que está circulando en este lugar es el H5, mas no el N. Hay que tener en cuenta que en Estados Unidos es el H5N1 el que está causando preocupación entre la población y la comunidad científica.



De acuerdo con datos del Ministerio de Salud (Minsa), todavía no hay registro de seres humanos infectados con el virus de la gripe aviar en la región cusqueña. No obstante, el doctor Elmer Huerta pide a la ciudadanía no bajar la guardia ante esta posible amenaza.

"Aquí lo importante para las personas, sobre todo los que trabajan en granjas de pollos, es que deben usar máscaras y deben protegerse porque este virus puede pasar por el aire e infectarlos a ellos. Este asunto hay que mirarlo con mucho cuidado, hay que echarle ojo porque este virus de la gripe aviar está mutando, se está adaptando poco a poco a los mamíferos y podría en el futuro ser un causante de pandemia", advirtió el consultor médico de RPP.

Expertos Recientemente se han reportado casos de gripe aviar en aves en la región de Cusco