El doctor Elmer Huerta es el consultor médico de RPP | Fuente: RPP

Un grupo de investigadores de la Universidad de Wisconsin-Madison ha descubierto por primera vez virus infectivos de gripe aviar en la leche cruda de vacas afectadas por la enfermedad.

El hallazgo fue publicado el pasado 24 de mayo en la revista The New England Journal of Medicine y precisa que las vacas que enferman por gripe aviar producen una leche completamente diferente a la leche regular, dado que las ubres son capaces de concentrar y replicar el virus.



Como parte de los experimentos, los investigadores suministraron leche cruda y contaminada a un grupo de ratones. Los roedores bebieron 50 microlitros y al día siguiente comenzaron a presentar síntomas como letargo y pelaje erizado. Al cuarto día los científicos sacrificaron a los ratones y encontraron que el virus estaba en varios órganos, incluyendo en sus glándulas mamarias.



"(Los autores) concluyen entonces que la leche de vacas infectadas contiene el virus y este puede ser un virus infectivo", dijo el doctor Elmer Huerta en el segmento Espacio Vital de RPP.



Expertos Un estudio demuestra que el virus de la gripe aviar está en la leche cruda de vacas infectadas

A través de este estudio, los investigadores también quisieron saber si los métodos de pasteurización que se utilizan en la actualidad son capaces de desactivar el virus de la gripe aviar.



"Entonces, hicieron un tercer experimento que es exponer esta leche a 63 y 72 °C, que son las temperaturas que se usan en la pasteurización, y lo que lograron fue efectivamente inactivar el virus pero no completamente. Así, los autores dijeron que esto que ellos hacen en el laboratorio no es comparable a lo que se hace industrialmente", señaló el Dr. Huerta, consultor médico de RPP.



En ese sentido, la recomendación de los autores del estudio y de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. es que no se debe ingerir leche de vaca que no sea pasteurizada. De igual modo, se pide hacer caso omiso a aquellos movimientos que promueven el consumo de leche cruda, asegurando que la pasteurización le quita su valor nutricional.



Expertos La recomendación de los especialista es no consumir leche de vaca que no sea pasteurizada