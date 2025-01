Vivir cerca de un aeropuerto podría aumentar el riesgo de sufrir enfermedades del corazón, según estudio

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Expertos Vivir cerca de un aeropuerto podría aumentar el riesgo de sufrir enfermedades del corazón

Según un estudio publicado recientemente en el Journal of the American College of Cardiology, las personas que viven cerca de los aeropuertos tienen peor salud cardíaca que aquellas que no viven cerca de estas zonas. Este hallazgo resalta la importancia de la contaminación acústica, un tipo de contaminación ambiental que, al igual que la contaminación bacteriana de los alimentos o la contaminación del aire por los gases de los vehículos, tiene efectos perjudiciales en la salud.



Para llegar a esta conclusión, un grupo de investigadores de la University College London (UCL) analizaron los datos de salud provenientes de participantes del Biobanco del Reino Unido que viven cerca de cuatro aeropuertos del Reino Unido (Heathrow, Gatwick, Manchester y Birmingham) y que se sometieron a imágenes de resonancia magnética cardiovascular.



"Lo que encontraron es que las personas que estaban sometidas a estos ruidos, porque vivían cerca [de un aeropuerto], tuvieron un 7% más de masa cardíaca. Es decir, su corazón era más grueso que las personas que no vivían cerca al aeropuerto", indica el doctor Elmer Huerta, asesor médico de RPP.



Expertos ¿A qué se debe este mayor riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas?

Para entender qué significaba este incremento en el grosor del corazón, los investigadores revisaron otra base de datos que incluía a 21 400 personas. Lo que encontraron es que aquellas personas que tenían este mismo tipo de anormalidad, tuvieron cuatro veces más riesgo de sufrir un ataque cardíaco, un derrame cerebral o un ritmo cardíaco irregular, conocido también como arritmia.



"Ellos concluyen entonces de que la exposición en algunos casos, día y noche, al sonido de los aviones en esos vecindarios, predispone a las personas a este tipo de cambios en su corazón y problemas en el futuro", indica.



De acuerdo con el Dr. Huerta, las causas probables de los problemas en la salud cardiovascular relacionados con la cercanía a los aeropuertos son principalmente dos. En primer lugar, los vuelos, ya sean de día o de noche, afectan la calidad del sueño de las personas que viven cerca, y la alteración del descanso es un factor en el daño cardiovascular.



En segundo lugar, cada vez que un avión está despegando o aterrizando, genera en las personas una reacción inconsciente conocida como la respuesta de "lucha o huida", lo que desencadena estrés crónico. Este estrés prolongado sería el responsable del deterioro de la salud cardiovascular en quienes están expuestos a este tipo de situaciones de forma constante.



El estudio fue realizado por investigadores de la University College London | Fuente: RPP