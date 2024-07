Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Para poder combatir la anemia se requieren esfuerzos a nivel del gobierno y la sociedad, dice el doctor Luis del Águila | Fuente: Video: RPP | Foto: Andina

La anemia es un grave problema de salud pública en el mundo que afecta, sobre todo, a los niños de corta edad. En el caso de Perú, por ejemplo, la anemia en los niños de entre 6 y 36 meses está por encima del 40 %, lo cual es una cifra sumamente alarmante. De acuerdo con los especialistas, para poder combatir la anemia se requieren distintos esfuerzos a nivel del gobierno y la sociedad.



Es importante entender que la anemia en los niños empieza desde la gestación. Entonces, una madre bien alimentada y con niveles adecuados de hemoglobina tiene más posibilidades de llevar un embarazo saludable y proporcionar reservas adecuadas al niño durante los primeros meses de vida.

Cabe señalar que estas reservas van a empezar a disminuir con el paso de los meses, por lo que es importante iniciar la alimentación de los niños -que empieza entre los 4 y 6 primeros meses- con algún tipo de suplemento y alimentos ricos en hierro para prevenir la anemia.

Salud La anemia es un grave problema de salud pública en el mundo que afecta, sobre todo, a los niños de corta edad

¿Qué alimentos son ricos en hierro y ayudan a prevenir la anemia?



El doctor Luis del Águila, subgerente de salud y bienestar de Pacífico Salud, mencionó en RPP que la principal fuente de hierro está en los alimentos de origen animal, entre estos tenemos a las vísceras rojas como la sangrecita, el hígado, el bofe y el bazo. Muchos de estos -indicó- son muy económicos y se pueden encontrar en muchos platillos peruanos.

Es importante que los padres ofrezcan estos alimentos a sus hijos desde muy temprana edad para que se acostumbren a su sabor y no los rechacen en el futuro. "Por ejemplo, si yo le quiero ofrecer sangrecita a un niño que nunca la ha comido y tiene 5 años, probablemente me la rechace, pero si se la ofrezco desde que tiene 6 u 8 meses, el niño se va a habituar al sabor, te lo va a pedir y va a ser muy receptivo", resalta del Águila.

Para que el pequeño se acostumbre a comer sangrecita, bofe o bazo, el padre o madre tiene que hacerle una "presentación progresiva", dice Luis del Águila. "Eso significa que no le voy a dar una porción grande (de sangrecita, bofe o bazo), lo que puedo hacer primero es darle una cucharadita mezclada con el puré de papa. Entonces voy presentándole el alimento y de ese modo está habituándose al sabor", explicó.

Salud ¿Qué alimentos son ricos en hierro y ayudan a prevenir la anemia? Esto dice especialista

¿Cómo impacta la anemia en la vida de los niños?

"Cuando se presenta anemia por deficiencia de hierro vamos a tener dos condiciones: primero, que la hemoglobina disminuye. Esta disminución de la hemoglobina va a ocasionar que el niño no esté adecuadamente oxigenado y va a estar con cansancio, fatiga o sueño. Entonces, en el momento va a tener una disminución en el rendimiento, no va a prestar atención en clase, se va a dormir, va a estar de ánimo bajo", detalla el doctor Luis del Águila.

"La segunda afectación es que el hierro, por sí mismo, forma parte de los procesos cerebrales y forma parte del desarrollo cerebral. Entonces, si el niño no tiene una fuente adecuada de hierro, este desarrollo va a estar incompleto e insuficiente. El problema principal es que este cerebro que no se desarrolló adecuadamente a los dos años de edad, porque no tenía una fuente de hierro importante, va a arrastrar esta deficiencia a lo largo de su vida", complementó el especialista.

Salud ¿Cómo impacta la anemia en la vida de los niños? Esto dice especialista