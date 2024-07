Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Huancavelica "El 80 % del agua de Huancavelica no reúne condiciones mínimas para garantizar una adecuada nutrición", dice director de Salud de la región

La reducción de las cifras de anemia en menores de tres años en un 8,4 % en Huancavelica se ha logrado gracias a un trabajo en conjunto entre gobierno regional y sociedad civil, al entender que este no es un problema de salud, sino "de la comunidad", aseguró a RPP el director regional de salud, Óscar Zúñiga Vargas.

En Ampliación de Noticias, Zúñiga destacó que el gobernador regional de Huancavelica, Leoncio Huayllani Taype, ha impulsado destinar el presupuesto de los gobiernos locales en charlas, capacitaciones, así como en labores de control del consumo de agua potable. En esa línea, demandó que la calidad de este elemento es, en su mayoría, deficiente.

"No podemos estar dando sulfato ferroso, dando hierro polimaltosado a los niños, para que después de tres o seis semanas vuelvan a tener anemia porque consumen agua contaminada. El 80 % del agua de Huancavelica no reúne las condiciones mínimas para poder garantizar una adecuada nutrición", manifestó.

Sectorizar atención a familias

El doctor Zúñiga aseguró que se ha llegado a dialogar con representantes de comunidades originarias, sectorizar la atención de los trabajadores de la salud y dar a conocer la importancia de la alimentación a las familias para prevenir la anemia.

"Cada trabajador tiene como responsabilidad el visitar a estancias. Si el niño o la madre gestante no acude al establecimiento, lo llaman por celular, lo llaman por teléfono al jefe de familia y después también lo visitan para ver qué pasó, por qué no acudió a su cita, por qué no está tomando el hierro", mencionó.

El especialista también resaltó la promoción de la lactancia materna exclusiva, la cual -según Zúñiga-, libera a los niños de infecciones intestinales, respiratorias y otras enfermedades.

"La mama pasa sus defensas a través de la leche, que no está en taza, no hay el problema del lavado del recipiente, ellas se higienizan sus mamas y ahí no solamente dan cariño, sino que dan protección, dan alimentación, y combaten la anemia", dijo.