Cáncer de mama: ¿cómo debe ser el acompañamiento a una mujer diagnosticada con esta enfermedad?

Este 19 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. A propósito de esta fecha, la psicóloga oncológica Claudia Bernales nos cuenta cómo tiene que ser el acompañamiento a una mujer diagnosticada con dicha enfermedad.

El cáncer es una enfermedad que está relacionada con la mortalidad y eso es innegable. Por eso, es fundamental que el paciente oncológico cuente con una red de apoyo familiar, social o amical para que afronte de una mejor manera su mal.



"Toda esta red de apoyo es fundamental porque la persona con cáncer empieza a entender que es valiosa para un grupo de personas […] Todo eso lo que causa es una movilización interna que a la persona la motiva y la lleva a querer seguir teniendo su rutina y ser una persona funcional a pesar de la enfermedad", dijo la psicóloga oncológica Claudia Bernales Oré en diálogo con RPP.



¿Cómo tendría que ser este acompañamiento a una mujer con cáncer de mama?

De acuerdo con Bernales Oré, es muy importante respetar la decisión de las pacientes oncológicas, pues muchas pueden preferir llevar su diagnóstico en reserva. "Hay pacientes que deciden llevarlo en reserva junto con la pareja o solas y que no se enteren otras personas del ámbito amical o laboral. Esto pasa mucho porque no quieren que se altere más su rutina, no quieren que le tengan pena o no quieren que cambie mucho más su día a día", indicó la especialista.



Cabe señalar que el entorno puede intervenir o "presionar" en las decisiones de la mujer con cáncer si es que ve algunas señales de alerta, como por ejemplo si decide aislarse mucho de los demás.



Es importante también que las personas que conozcan el diagnóstico estén muy sintonizadas con el mensaje que le darán a la paciente oncológica. Asimismo, tienen que estar dispuestas a responder las necesidades de la mujer, como por ejemplo: ¿necesitas que te lleve a tus controles? ¿necesitas que esté contigo en la visita médica? ¿qué necesitas comprar para la alimentación?



Luego de brindar una red de apoyo emocional a la paciente, entramos a un punto muy importante que es la parte física y el apoyo por la pérdida de cabello, dice la psicóloga Claudia Bernales. "No nos olvidemos que el cabello es otro tema importante. Hay mujeres que deciden utilizar pelucas o turbantes. Hay otras mujeres que deciden no utilizar nada y esa también debe ser una decisión de la persona", indicó.



