COVID-19: ¿Por qué se debe retirar la hidroxicloroquina e ivermectina para el tratamiento de pacientes ambulatorios?

Esta mañana, el Ministerio de Salud (Minsa) dejó sin efecto el numeral 7.9 del documento técnico para el tratamiento de personas hospitalizadas con COVID-19 publicado en mayo, dejando sin efecto la consideración de los médicos tratantes sobre el uso solo o combinado de medicamentos como la ivermectina, hidroxicloroquina o la azitromicina.

Como se recuerda, en dicho documento técnico, el uso de estos medicamentos se daba pese a que "no hay evidencia actual a partir de ensayos clínicos aleatorizados para recomendar tratamientos específicos en pacientes con sospecha o confimación".

Sin embargo, aún se sigue manteniendo a la hidroxicloroquina y la ivermectina dentro del documento técnico para la atención de pacientes ambulatorios. Elmer Huerta, Consejero Médico de RPP Noticias y especialista en Salud Pública, pidió al Ministerio de Salud que se ponga en revisión el documento de junio.

"Lo que pedimos es que el Ministerio de Salud en la fecha, ya, ponga en revisión este obsoleto documento de junio, en la que todavía recomiendan la hidroxicloroquina y la ivermectina. […] Para hacer el diagnóstico de los pacientes y el seguimiento usan la prueba serológica, este documento es de la Edad de Piedra. Si no fuera por este ‘lío’ que tuvimos, de repente tampoco salía lo de hospitalizados. Ahora es momento de que por favor, señora Mazzetti, ponga atención en esta resolución para pacientes ambulatorios", menciona.

“Si usted está hospitalizado, tiene un familiar hospitalizado y en el hospital le van a dar azitromicina, hidroxicloroquina e ivermectina, dígale de frente al doctor: ‘¿No se enteró que desde hoy no se da esto?’ Dígale, por favor. Pero, aquí hay un tema más grande: esto es para el 5% de todos los pacientes con COVID-19 en el Perú porque más del 95% son ambulatorios y aquí tengo la Resolución Ministerial de junio de 2020 en la que no sea cambiado los dos medicamentos que ellos recomiendan: hidroxicloroquina e ivermectina, la pregunta es: ¿hasta cuando? ¿Hasta cuando el Ministerio no va a cambiar estas guías para pacientes ambulatorios? El daño que estará haciendo esta hidroxicloroquina a miles de personas, porque son más del 95% de las personas infectadas por COVID-19, entonces yo creo que es muy importante que reflexionemos en esto: se está gastando innecesariamente en este medicamento- hidroxicloroquina- que también debe salir de esta guía. ¿Cuánto tiempo tardó para que cambie la norma hospitalaria? Cinco meses, desde mayo. La de junio tiene 4 meses y nadie la ha cambiado", finalizó.