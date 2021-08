COVID-19: Preguntas y respuestas sobre la variante delta y la vacunación contra el nuevo coronavirus

En conversación con Encendidos de RPP Noticias, la doctora Valerie Paz Soldán, especialista en Salud Pública e investigadora en Enfermedades Infecciosas, dio respuestas a las preguntas más comunes relacionadas a la variante delta, que registra el 4% de los casos en Lima (la variante Lambda sigue siendo la predominante), y la vacunación contra la COVID-19.





¿Cómo funcionan las variantes del nuevo coronavirus?

Es un virus nuevo y cada cierto tiempo van a salir nuevas variantes, porque una variante que sobrevive es aquella que tiene mutaciones que la hace más contagiosa. Cada vez que este virus va contagiando de una persona a otra, eventualmente tras millones de casos, hay un error en esa receta que logra que esa variante sea o menos fuerte y se muere o que sea más fuerte.

¿La variante delta es más contagiosa?

Con la variante delta lo que ha pasado es que se ha vuelto más fuerte, es más infecciosa. Cuando uno habla de la eficacia de las vacunas, esta se mide en dos maneras, a nivel individual, si yo me vacuno me estoy protegiendo; cuando hablamos de la eficacia de la vacuna en prevenir infecciones, estamos hablando de prevenir enfermedad, hospitalización y muerte, entonces estamos viendo diferentes conceptos.

¿Cómo funciona la variante delta en las personas vacunadas?

La variante delta es más infecciosa, tiene una carga viral más alta en la nariz y la boca. La gente que se está infectando, incluso si está vacunada, tal vez tenga un caso muy breve, pero con la variante delta pueden contagiar a otros.

Lo importante es que todas las vacunas están teniendo una alta eficacia en prevenir una alta hospitalización y muerte, tal vez no previenen totalmente la infección, aunque muchas sí, pero previenen la muerte y la hospitalización. Ese es un primer efecto de la vacuna.

¿Por qué se ha revertido la decisión en Estados Unidos de que las personas vacunadas no porten mascarilla?

Cuando salió la notificación de que ya no tenían que usar mascarillas, muchos del mundo epidemiológico dijeron que todavía no se podía hacer eso y, efectivamente, al tener que retractarse, complica la situación. Ahora, las personas vacunadas tienen que usar mascarilla por la presencia de la variante delta.

¿Cuál es el efecto de las vacunas frente al contagio comunitario?

Hay otro efecto de la vacuna: con las vacunas que se desarrollaron contra la COVID-19, si me vacuno y me protejo a mí mismo, funciono como una barrera, es decir, si con el nuevo coronavirus una persona infectaba a 2 o 3 personas más, y con la variante delta entre 5 y 8 personas, con las vacunas no solo me protejo, sino que yo ya no podría infectar fácilmente a otros. La gente que se está vacunando no solo se está protegiendo, sino que también a la comunidad.

¿Qué consejos se puede dar a las personas completamente vacunadas?

En el Perú, alrededor del 14% de la población está completamente vacunada. La recomendación es que se siga usando mascarilla para proteger el entorno y a sí mismos. SI no tenemos cuidado podemos contagiar a incluso a nuestros niños, porque la variante delta es más contagiosa en los niños.

Para los que tienen su primera dosis, vayan por su segunda dosis: una no es suficiente. Este es un problema global y las personas no vacunadas serán un caldo de cultivo para nuevas mutaciones. Los que no se vacunan van a seguir replicando y van a seguir contagiando.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.





NUESTROS PODCASTS

Espacio Vital

Organización Mundial de la Salud aprobó vacuna Coronavac





¿Qué es la vacuna Coronavac y por qué fue aprobada por la OMS? El Dr. Elmer Huerta nos explica.