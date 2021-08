COVID-19: ¿Qué se sabe sobre las personas hospitalizadas por SARS CoV-2 en el Perú?

En la secuencia “Todo sobre el coronavirus”, el doctor Elmer Huerta, Consejero Médico de RPP Noticias y especialista en Salud Pública, comentó lo que se sabe hasta el momento sobre las personas hospitalizadas por COVID-19 en el Perú.

“Es un dato sumamente importante, que en muchísimos sistemas de salud en el mundo se están dando precisamente par resaltar la importancia que tiene la vacunación. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos se reveló, hace unas semanas, que el 99.5% de las personas que han fallecido por COVID-19 no han estado vacunadas. Eso te da una idea de que la totalidad de los fallecidos por COVID-19 en este país son personas que no se han vacunado. Otra capítulo es ver por qué no se han vacunado, qué barreras tienen para corregir. Pero la estadística, lo que se llama evidencia ya te dice por dónde vas a ir”, comenta.

Huerta resalta que, como se comentó anteriormente, un estudio del sistema de salud pública de Inglaterra demostró que en los casos de COVID-19 hospitalizados por la variante delta, el 35% estaban vacunados.

“Los investigadores ahora se preguntan por qué sucede esto, qué pasa con la variante. Entonces, la evidencia nos dice que es un punto de inicio para empezar a investigar”, añadió.



TACNA

En conversación con “Espacio Vital”, programa conducido por el doctor Elmer Huerta, el doctor Óscar Galdós Rodríguez, director regional de Salud de Tacna, comentó que el 70% de los pacientes que llegan a las salas de hospitalización de la región son personas que no fueron vacunadas contra la COVID-19.

“Con una dosis solo hemos detectado casi un 30%, mientras que los más no vacunados son los que están haciendo uso de los servicios de salud. De las 18 personas que están en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), el 100% de personas no han recibido ni la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19”, comentó.

LORETO

El médico Juan Celis, jefe de Infectología del Hospital Regional de Loreto, indicó que actualmente la mayoría de pacientes con COVID-19 que se encuentran en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital habían rechazado vacunarse con la vacuna de Sinopharm.

El doctor señaló que hay doce personas en UCI, de las cuales diez manifestaron que habían preferido esperar a que lleguen a la región dosis de Pfizer u otro laboratorio.

"La mayoría de los que están ahora en UCI son personas mayores de 45 años y que cuando uno les pregunta, dicen que estaban esperando Pfizer. Cuando uno les pregunta por qué no se vacunaron con Sinopharm, [responden] 'no, doctor, como dicen tantas cosas de esa vacuna' o 'no pude convencer a mi mamá, ella estaba dudosa', otros no dan una explicación porque ya se dan cuenta que es tarde", señaló.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.





NUESTROS PODCASTS

Espacio Vital

Organización Mundial de la Salud aprobó vacuna Coronavac





¿Qué es la vacuna Coronavac y por qué fue aprobada por la OMS? El Dr. Elmer Huerta nos explica.