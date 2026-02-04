Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Día Mundial contra el Cáncer: el 37,8 % de los nuevos casos podrían evitarse, según la OMS

El estudio señaló al tabaco como la principal causa evitable de cáncer a escala mundial.
El estudio señaló al tabaco como la principal causa evitable de cáncer a escala mundial. | Fuente: Pexels
RFI

por RFI

·

Cada año se diagnostican cerca de 19 millones de casos de cáncer en todo el mundo. Esta cifra podría reducirse considerablemente y de forma rápida si cambiáramos nuestros hábitos. La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que el 37,8 % de los nuevos casos de cáncer identificados en 2022 podrían haberse evitado. Se trata de tres tipos de cáncer: pulmón, estómago y cuello uterino.

Según un nuevo análisis de la OMS, el 37,8 % de los nuevos casos de cáncer en 2022, es decir, unos 7,1 millones de casos, estaban relacionados con causas evitables.

Los científicos examinaron 30 factores de riesgo evitables, entre ellos el tabaco, pero también el alcohol, un índice de masa corporal elevado, la inactividad física, la contaminación atmosférica, los rayos ultravioletas y, por primera vez, nueve infecciones cancerígenas. Tras analizar los datos recopilados en 185 países y 36 tipos de cáncer, el estudio señaló al tabaco como la principal causa evitable de cáncer a escala mundial, responsable del 15 % de los nuevos casos, por delante de las infecciones (10 %) y el consumo de alcohol (3 %).

El estudio, publicado en la revista científica Nature, también identificó las infecciones responsables del 10 % de los casos de cáncer. Por supuesto, se encuentra el virus del papiloma, que provoca el cáncer de cuello uterino. Es el cuarto tipo de cáncer más frecuente entre las mujeres.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

“Erradicar ciertos tipos de cáncer no es un sueño”

El Dr. Andre Ilbawi, de la OMS, contactado por RFI, explicó que, por el momento, “siempre habrá cánceres relacionados con el envejecimiento, la división celular y otras causas”. Sin embargo, afirma que “erradicar ciertos tipos de cáncer no es un sueño”. “El ejemplo perfecto es el cáncer de cuello uterino”, continúa. “Por primera vez, podríamos eliminarlo por completo. Esto se consigue mediante la vacunación, la detección y el tratamiento de las lesiones precancerosas. Con ello, podríamos alcanzar menos de cuatro casos de cáncer de cuello uterino por cada 100 000 personas. Incluso cero. En cualquier caso, eso es lo que intentamos conseguir”. El 65 % de las mujeres viven ahora en países donde es posible vacunarse contra el virus del papiloma.

Los otros dos tipos de cáncer que la OMS considera evitables son el de pulmón, relacionado principalmente con el tabaquismo y la contaminación atmosférica, y el de estómago, a menudo atribuible a la infección por Helicobacter pylori.

Para prevenirlos, la agencia apuesta por respuestas sencillas, pero que han demostrado su eficacia. En particular, el aumento de los impuestos sobre el alcohol y el tabaco.

Te recomendamos
Espacio Vital

Cómo funciona el sistema de salud en el Perú: quién manda, quién paga y quién te atiende

¿Sabes quién financia tu atención médica o a quién reclamar cuando algo no funciona? El Dr. Elmer Huerta conversa con el Dr. Alfredo Sobrevilla Ricci, gerente general de la Asociación Peruana de Entidades Prestadoras de Salud, para explicar la estructura del sistema de salud peruano: quién dicta las reglas, quién paga los servicios y quién los brinda.
Espacio Vital
Espacio Vital
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
Día Mundial contra el Cáncer Cáncer OMS

RPP TV

En Vivo

Más sobre Salud

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA