Día Mundial contra el Cáncer: el 37,8 % de los nuevos casos podrían evitarse, según la OMS

Según un nuevo análisis de la OMS, el 37,8 % de los nuevos casos de cáncer en 2022, es decir, unos 7,1 millones de casos, estaban relacionados con causas evitables.

Los científicos examinaron 30 factores de riesgo evitables, entre ellos el tabaco, pero también el alcohol, un índice de masa corporal elevado, la inactividad física, la contaminación atmosférica, los rayos ultravioletas y, por primera vez, nueve infecciones cancerígenas. Tras analizar los datos recopilados en 185 países y 36 tipos de cáncer, el estudio señaló al tabaco como la principal causa evitable de cáncer a escala mundial, responsable del 15 % de los nuevos casos, por delante de las infecciones (10 %) y el consumo de alcohol (3 %).

El estudio, publicado en la revista científica Nature, también identificó las infecciones responsables del 10 % de los casos de cáncer. Por supuesto, se encuentra el virus del papiloma, que provoca el cáncer de cuello uterino. Es el cuarto tipo de cáncer más frecuente entre las mujeres.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

“Erradicar ciertos tipos de cáncer no es un sueño”

El Dr. Andre Ilbawi, de la OMS, contactado por RFI, explicó que, por el momento, “siempre habrá cánceres relacionados con el envejecimiento, la división celular y otras causas”. Sin embargo, afirma que “erradicar ciertos tipos de cáncer no es un sueño”. “El ejemplo perfecto es el cáncer de cuello uterino”, continúa. “Por primera vez, podríamos eliminarlo por completo. Esto se consigue mediante la vacunación, la detección y el tratamiento de las lesiones precancerosas. Con ello, podríamos alcanzar menos de cuatro casos de cáncer de cuello uterino por cada 100 000 personas. Incluso cero. En cualquier caso, eso es lo que intentamos conseguir”. El 65 % de las mujeres viven ahora en países donde es posible vacunarse contra el virus del papiloma.

Los otros dos tipos de cáncer que la OMS considera evitables son el de pulmón, relacionado principalmente con el tabaquismo y la contaminación atmosférica, y el de estómago, a menudo atribuible a la infección por Helicobacter pylori.

Para prevenirlos, la agencia apuesta por respuestas sencillas, pero que han demostrado su eficacia. En particular, el aumento de los impuestos sobre el alcohol y el tabaco.