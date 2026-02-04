Los nuevos casos de cáncer en el mundo alcanzarán los 22,6 millones en 2030

Los casos nuevos de cáncer en el mundo alcanzaron los 20 millones en 2025 y se estima que para el 2030 esta cifra de diagnósticos ascienda hasta los 22,6 millones, según datos del Global Cancer Observatory (GCO), elaborados por la International Agency for Research on Cancer (IARC) de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Desde 2025 hasta 2030, la incidencia del cáncer (los nuevos casos de todos los tumores, excepto los cutáneos que no son melanoma) aumentará un 13 %, según estimaciones del GCO que EFE recoge con motivo de Día Mundial contra el Cáncer, el 4 de febrero.

El cáncer es una de las principales causas de enfermedad y de mortalidad en el mundo y, en términos generales, aumenta en función del crecimiento poblacional; del envejecimiento (la edad es un riesgo); la exposición a otros factores de riesgo (tabaco, alcohol, contaminación, obesidad o sedentarismo) y a los avances en la detección precoz en determinados tumores.

De los 20 millones de cánceres en 2025, 10,2 millones se diagnosticaron en hombres y 9,8 en mujeres; las estimaciones para 2030 son de 11,6 millones y 11 millones, respectivamente.

Los cánceres más frecuentemente diagnosticados en el mundo (exceptuando los tumores cutáneos no melanoma), según datos de 2022, fueron los de pulmón, que supera al de mama como tumor más incidente a nivel mundial, seguido de los tumores de mama, colorrectal y próstata.

Por continentes, las estimaciones para 2030 son de 11,8 millones de nuevos casos en Asia; 4,48 en Europa; 2,38 millones en América del Norte; 1,77 en Latinoamérica y Caribe; 1,49 en África; y 241 000 en Oceanía.

Incidencia del cáncer en adultos jóvenes

En los últimos años existe una preocupación por el incremento en la incidencia del cáncer en adultos jóvenes, entre 20 y 39 años.

Según datos de GLOBOCAN, en 2022 se diagnosticaron más de 1,2 millones de nuevos cánceres en esa franja de edad.

El cáncer de mama representó el 20 % de los nuevos casos, seguido por el cáncer de tiroides (18,6 %), el de cérvix (8,6 %) y el colorrectal (4,7 %).

Según los datos, para 2030 se estiman 1,27 millones de casos: 437.000 en hombres y 832.000 en mujeres debido a la incidencia del cáncer de mama.

La mortalidad por cáncer

A nivel mundial, el cáncer sigue siendo una de las principales causas de mortalidad con 10,3 millones de muertes en 2025 para ambos sexos y en todos los tumores, excepto los cutáneos que no son melanoma, de acuerdo con los datos de la International Agency for Research on Cancer.

En 2030, las muertes por cáncer alcanzarán los 11,8 millones: 6,58 millones en hombres y 5,26 millones mujeres.

En la franja entre 20 y 39 años, los adultos jóvenes, se produjeron 361.000 muertes el año pasado y en 2030 se estiman 362.000.

Los tumores responsables del mayor número de fallecimientos a nivel mundial fueron el cáncer de pulmón (18,8% del total de muertes por cáncer), el cáncer colorrectal (9,3%), el cáncer hepático (7,8%) y el cáncer de mama (6,9%).

Según datos de la OMS, alrededor de un tercio de las muertes por cáncer son debidas a los cinco factores que podrían evitarse: el tabaco, las infecciones, el alcohol, el sedentarismo y las dietas inadecuadas (insuficiente cantidad de fruta y verdura).