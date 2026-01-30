Perú se incorpora a la red internacional para la implementación segura de la IA en salud

Avances en la implementación segura de la inteligencia artificial (IA) en salud. Perú se integró a la Red Global de Regulación de Inteligencia Artificial en Salud, una iniciativa liderada por HealthAI, informó la Fundación Movimiento Salud, organización suiza que cumplió un rol facilitador y articulador en el proceso.

El director ejecutivo de la organización, Bogi Eliasen, sostuvo que el hecho de que el Ministerio de Salud sea la primera entidad de un país hispanohablante en formar parte de esta red marca un hito para el desarrollo responsable de la inteligencia artificial en salud en la región de América Latina y el Caribe.

"Este paso abre la puerta a un modelo andino y latinoamericano de la IA en salud, diseñado a partir de las necesidades locales y basado en la cooperación global para avanzar más rápido y escalar de manera responsable", señaló Eliasen.

Hito para la salud digital en Perú

Este avance se formalizó recientemente con la firma de un convenio entre el Ministerio de Salud, representado por el viceministro de Salud Pública, Leonardo Rojas, y HealthAI, representada por su director ejecutivo, Ricardo Baptista.

Con esta incorporación, Perú podrá impulsar un modelo de inteligencia artificial en salud orientado al desarrollo de soluciones para mejorar la calidad, eficiencia y equidad de los servicios sanitarios, con un enfoque centrado en el ciudadano.

Asimismo, el país se suma a un grupo de naciones pioneras a nivel mundial, entre las que se encuentran Reino Unido, Singapur, India, Indonesia, Brasil, Vietnam y Zambia, fortaleciendo la presencia regional en una agenda global orientada a acelerar la innovación en salud.

