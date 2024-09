¿La aparición de nuevos lunares es normal o es un indicador de que algo no está bien?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

¿Es normal que me salgan nuevos lunares? La médica dermatóloga Pepita Albarracín comentó en el programa Encendidos que los lunares pueden estar presentes en el cuerpo desde el momento del nacimiento o pueden ir apareciendo unos nuevos a través del tiempo. Lo importante que se debe señalar aquí es que ambos tipos tienen la capacidad de volverse malignos "en cualquier momento de la vida" bajo cualquier circunstancia.



"Los lunares pueden ser nacidos o adquiridos. Mucha gente dice que un lunar de nacimiento no es malo, pero sí puede ser maligno. Ellos (los lunares) tienen la capacidad de malignizarse en cualquier circunstancia", mencionó la especialista en diálogo con RPP.



Albarracín precisó que no todas las manchas negras con forma son lunares, por ello es necesario acudir a un médico dermatólogo para que brinde un diagnóstico certero. "Los que son lunarejos tienen predisposición a desarrollar una malignidad en algún momento más que los demás. Entonces, tienen que ser evaluados una vez al año todos sus lunares que aparezcan […] Los lunares peligrosos son los que aparecen en la palma de la mano y en la planta de los pies, son lugares en que no se puede admitir ningún tipo de lunar", apuntó.



Cabe señalar que los expertos no recomiendan la administración de corticoides para calmar la picazón de los lunares, dado que son sustancias que hacen que cualquier lesión premaligna se "malignice" o se propague y crezca con mayor velocidad.



¿Las pecas pueden ser cancerígenas? Si bien las pecas aparecen desde el nacimiento, la piel de la persona puede llenarse de más pecas debido a la sobreexposición solar.



En ese sentido, una persona que se está llenando de muchas pecas debería estar alerta, pues quiere decir que se está sobreexponiendo a la radiación solar, pudiendo desencadenarse una malignidad en cualquier momento.

"La sobreexposición es la madre de todos los cánceres, ya no solo estaríamos hablando del cáncer de lunar, sino también estaríamos hablando de los otros cánceres que se llaman carcinomas (carcinomas basocelulares, espinocelulares y hasta melanomas). El hecho de que tenga pecas y me sigan saliendo más pecas no es gracioso, me está indicando que mis hábitos están llevando a una sobreexposición solar de radiación y que, en cualquier momento, voy a desencadenar una malignidad", sostuvo Albarracín.



