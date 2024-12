¿La hipertensión es hereditaria? Mitos y verdades sobre la presión arterial alta

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Salud Si mi familia es hipertensa, ¿yo también lo seré?

El médico cardiólogo Paul Preza Carrillo dijo en Espacio Vital, de RPP, que la hipertensión es conocida también como el "asesino silencioso" porque, en muchos casos, no presenta síntomas evidentes hasta que ya ha causado daño significativo en el cuerpo. Es decir, una persona puede tener hipertensión durante años sin darse cuenta, dado que no siempre se siente mal ni tiene signos visibles de que su salud está siendo afectada.



Por esta razón, es importante medir la presión arterial regularmente, incluso si no se experimentan síntomas. Detectar la hipertensión a tiempo y controlarla puede prevenir complicaciones graves.



Mitos y verdades sobre la hipertensión



1. "La presión arterial no es un asunto grave de salud"

Falso. Si bien una persona que tiene hipertensión puede sentirse bien y creer que no necesita tratamiento, ello no significa que la enfermedad no sea grave. Es importante tener en cuenta que la hipertensión a menudo no presenta síntomas evidentes, lo que hace que muchas personas no se den cuenta de que la padecen.

Si no se controla adecuadamente, la hipertensión puede causar daño progresivo al corazón, al cerebro y a los riñones, aumentando el riesgo de sufrir enfermedades graves como infartos, accidentes cerebrovasculares y fallos renales. Por eso, es fundamental controlar la presión arterial regularmente y seguir las indicaciones médicas para reducir los riesgos a largo plazo.



2. "Si mi familia es hipertensa, yo también lo seré"



No es correcto decir que la hipertensión es hereditaria, pero sí es cierto que existen factores genéticos que pueden predisponer a una persona a desarrollarla. Esto significa que si un familiar cercano sufre de hipertensión, existe riesgo de que otra persona en la misma familia también la pueda desarrollar.



Sin embargo, la hipertensión también está relacionada con los estilos de vida y los hábitos, como la alimentación y el ejercicio. "Si yo no tomo las precauciones, consumo sal [en exceso], me engordo, no hago deporte, voy a terminar teniendo presión alta en algún momento", dijo Preza Carrillo en diálogo con RPP.



3. "La presión alta es inevitable con la edad"



Falso. Si bien es un hecho que con la edad aumenta la probabilidad, no es cierto que toda persona va a sufrir de hipertensión al llegar a la tercera edad, asegura el cardiólogo Paul Preza.



4. "Notaría síntomas si tuviera hipertensión"



Falso. Hay que recordar una vez más que la hipertensión es conocida a menudo como el "asesino silencioso" porque, en muchos casos, no presenta síntoma evidentes. Dado que las personas pueden tener hipertensión durante años sin sentir nada, se recomienda realizar chequeos regulares para detectar la enfermedad a tiempo.



5. "Si mantengo niveles normales de presión, no será necesario continuar con el medicamento"



Falso. La hipertensión generalmente requiere tratamiento a largo plazo, incluso si los niveles de presión se normalizan. Suspender el medicamento por cuenta propia puede conllevar un aumento de la presión nuevamente, lo que podría poner en riesgo la salud.



Es fundamental consultar con un médico antes de hacer cualquier cambio en el tratamiento. El especialista evaluará la situación del paciente, tomando en cuenta factores como los niveles de presión arterial, el historial médico y cualquier otro riesgo asociado.