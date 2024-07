Nutrición para la salud renal: los mejores alimentos para cuidar tus riñones

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Comer bien ¿Cuáles son las funciones de nuestros riñones?

Antes que nada, es fundamental entender las funciones del riñón. Según la nutricionista Sara Abu Sabbah, "el riñón elimina los desperdicios de la sangre", actuando como un gran filtro que constantemente depura la sangre para eliminar lo que no necesitamos, junto con el exceso de agua, a través de la orina.

Sin embargo, sus funciones no se limitan a esta tarea. El riñón también es crucial para mantener el equilibrio de elementos fundamentales como el sodio, el potasio y el calcio. Además, produce hormonas que ayudan a controlar la presión arterial y estimula la médula ósea para la formación de glóbulos rojos.

En conclusión, los riñones son vitales para nuestra salud. Si nuestros riñones no funcionaran correctamente, todas estas funciones se verían afectadas, lo que podría complicar nuestra salud y estilo de vida significativamente.

Una enfermedad silenciosa

La enfermedad renal crónica es solo una de las muchas afecciones que pueden afectar al riñón. La nutricionista clínica Katia Laos explica que se considera crónica “cuando la función renal disminuye a menos de 60 ml por minuto” durante un periodo superior a tres meses. Este diagnóstico se realiza mediante pruebas de laboratorio y ciertas imágenes médicas.

Sin embargo, hay un detalle del que debemos estar atentos: los riñones son conocidos como 'órganos nobles'. Esto significa que muchas veces una persona puede tener una enfermedad renal sin presentar síntomas inmediatos, por lo que no se da cuenta de su condición. Por esta razón, el chequeo preventivo es crucial, especialmente en personas de riesgo, como pacientes diabéticos, hipertensos o aquellos con diagnóstico de lupus.

"Los riñones no duelen, a menos que ya estén afectados por algún tipo de cálculo o que el paciente esté listo para dializarse. Pero mientras tanto, no duelen. Es por eso que muchas veces, al no haber ninguna molestia, la enfermedad pasa desapercibida. Sin embargo, el control en un paciente diabético, hipertenso, con lupus o con obesidad es importante para detectar la presencia de enfermedad renal", señala Laos.

Comer bien ¿En qué consiste exactamente la enfermedad renal crónica?

¿Cómo detectar si algo no está funcionando bien en mis riñones?

La magister Katia Laos menciona que los exámenes de laboratorio, tanto de sangre como de orina, son fundamentales para diagnosticar problemas renales. Entre los exámenes de sangre se incluyen la medición de creatinina sérica, urea y ácido úrico. En cuanto a los exámenes de orina, la proteinuria es especialmente relevante. Además, una ecografía renal proporciona al médico una base sólida para realizar un diagnóstico preciso.

Otra señal de que algo no está bien es la presencia de espuma en la orina. Esta espuma, similar a la de la cerveza o el detergente, no desaparece fácilmente y es muy abundante. "Esta espuma indica la presencia de proteínas que la persona está perdiendo, ya que los riñones, al no funcionar correctamente como filtros, permiten el paso de proteínas", explica Laos.

Otro dato importante es que los prediabéticos y los pacientes con diagnóstico de diabetes suelen presentar orina espumosa, y son aquellos que tienden a eliminar más espuma a través de la orina. Esto es especialmente notable cuando comienzan a aparecer alteraciones en la función renal.

Comer bien ¿Cómo puedo detectar problemas en mis riñones?

¿Cuáles son los pasos a seguir para una alimentación adecuada?

La principal recomendación de la nutricionista clínica es "controlar la cantidad y la calidad de las proteínas que consumimos diariamente".

Laos agrega que es crucial "mantener una alimentación 100% natural, evitando excesos de sal, grasa y azúcar, ya que estos pueden aumentar el daño renal y acelerar la pérdida de función de los riñones". Además, sugiere "una dieta variada y balanceada que incluya principalmente carnes blancas, agua natural, frutas y verduras todos los días, complementada con una práctica regular de ejercicio físico".

Comer bien Alimentación saludable: ¿Qué debo hacer?

¿Qué debo comer según la etapa de mi enfermedad renal?

Etapa 3b - Etapa 5

Laos señala que la dieta para pacientes con enfermedad renal crónica (ERC) debe ajustarse según la etapa de la enfermedad. Por ejemplo, la restricción de proteínas suele comenzar a partir de la etapa 3b, y se mantiene en la etapa 4 y 5. "Diversos estudios internacionales han demostrado que las dietas bajas en proteínas, especialmente en carnes rojas, ayudan a ralentizar la progresión de la enfermedad al reducir la carga de trabajo del riñón", explica Laos.

En este contexto, se recomienda preferir carnes blancas como pollo, pavo, pescado o incluso conejo. La magister destaca la importancia de incluir la proteína denominada ‘gold standard’, que es la clara de huevo. "La clara de huevo en las dietas para pacientes renales es considerada una proteína 'limpia' y de alto valor biológico, ayudando a reponer la proteína que se pierde en la orina", afirma.

En cuanto a la preparación, la clara de huevo puede incorporarse de diversas maneras, como en soufflés, tortillas, huevos escalfados o cocidos, siempre que se mantenga una preparación natural. "La alimentación natural es siempre la opción más indicada", concluye.

Comer bien Alimentación recomendada para los estadios 3b a 5 de la enfermedad renal crónica

Etapa 1 - Etapa 3a

Por otro lado, para las personas en las etapas 1, 2, 3 o 3a de la Enfermedad Renal Crónica, no se recomienda seguir dietas estrictas. En lugar de eso, se sugiere mantener una alimentación balanceada que incluya todos los nutrientes esenciales. La cantidad de calorías debe ajustarse de acuerdo con la edad, el sexo, la actividad física y cualquier factor de riesgo presente, como diabetes o hipertensión, adaptando la dieta a estas condiciones. En estas etapas, no es necesario imponer restricciones dietéticas severas.

Es importante tener en cuenta que, a partir de la etapa 3b, los cuidados dietéticos se vuelven más estrictos. Para determinar en qué etapa te encuentras, es fundamental consultar con tu médico tratante, quien será el encargado de definir el estado exacto y las recomendaciones dietéticas correspondientes.

Comer bien Alimentación adecuada para los estadios 1 a 3a de la enfermedad renal crónica

¿Cómo calcular la cantidad adecuada de proteínas a consumir?

El cálculo de la cantidad adecuada de proteínas varía según las necesidades individuales, ya que no todos requieren la misma cantidad diaria. En general, la recomendación es consumir aproximadamente 0.8 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal al día. De esta cantidad, al menos el 50% debe provenir de proteínas de alto valor biológico, como carnes blancas y clara de huevo.

Es crucial recalcar que, en casos de enfermedad renal crónica avanzada, es fundamental contar con la asesoría de un nutricionista. Este profesional puede especificar cómo traducir la recomendación general a cantidades concretas de alimentos, como la cantidad exacta de pollo, pescado o clara de huevo que se debe consumir diariamente.

Como regla general, para personas sanas y en los estadios iniciales de la enfermedad renal crónica (grado 1 y 2), la ingesta recomendada es de 0.8 a 1 gramo de proteína por kilogramo de peso. En estas etapas, la dieta puede ser bastante normal pero debe ser sumamente saludable. Por ejemplo, podrías incluir un huevo en el desayuno, una pieza de pollo en el almuerzo y otra pieza de pollo en la cena, ajustando las porciones según las recomendaciones específicas de tu nutricionista.

Comer bien ¿Cómo calcular la cantidad adecuada de proteínas que debo consumir?

