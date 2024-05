Nick Jonas comparte su rutina para controlar la diabetes: "Lo importante es no frustrarse"

Nick Jonas se sinceró y decidió hablar de su rutina para controlar la diabetes, enfermedad que le fue diagnosticada a los 13 años. En una reciente entrevista con CBS News, el integrante de los Jonas Brothers contó que viene priorizando su salud mental como parte de su tratamiento.

"Existe ese efecto en la salud mental que entra en juego (…) Existe una conexión directa entre el nivel alto de glucosa y los síntomas de sentirse irritable y frustrado", resaltó Nick Jonas, quien estuvo en Lima hace un mes con sus hermanos Kevin y Joe para un concierto como parte de su gira en Latinoamérica.

En otro momento, el cantante de 31 años señaló que, además de controlar su dieta y utilizar aparatos modernos para medir su nivel de glucosa en tiempo real, siempre "hay días difíciles", por lo que debe prevenir la frustración.

"Por muy estricto que sea el control y que uno tenga el manejo de su enfermedad, habrá días que serán simplemente difíciles y deberá hacer todo lo posible para no frustrarse", sostuvo.

Es así como Nick Jonas recomendó tomar asiento "unos 15 a 20 minutos" y respirar profundamente para "reducir la intensidad de las cosas". "Es muy importante hacerlo, de lo contrario, puedes experimentar ese agotamiento de una manera realmente difícil", añadió.

Los hermanos Nick, Joe y Kevin forman la banda musical Jonas Brothers. | Fuente: Instagram (jonasbrothers)

Nick Jonas: "Convertirme en padre ha cambiado mi vida"

Por otro lado, Nick Jonas habló de la importancia de la familia. El también compositor resaltó la relación con su hija Malti y su esposa Priyanka Chopra para poder combatir la diabetes.

"Convertirme en padre ha cambiado mi vida en muchos sentidos (…) Cualquier cosa que me impida estar presente con ella es algo que he trabajado muy duro y he tratado de erradicar. Esos momentos con ella son preciosos, y por eso no quiero estar en mi cabeza sobre algo frustrante", manifestó.

El menor de los Jonas Brothers también enfatizó en el sueño como algo "super importante" para poder controlar la enfermedad.

"Vi una correlación directa en que mis números eran mejores en general cuando podía obligarme a irme a la cama solo para tocarme antes de lo que solía hacerlo. Siempre fui un poco noctámbulo", explicó.

Nick Jonas: "Solía sentirme frustrado ante cualquier situación"

Nick Jonas contó cómo enfrenta el estrés cada vez que tiene un concierto. El músico precisó que, personalmente, "se trata de mirar el escenario desde la perspectiva de que estás haciendo lo mejor que puedes".

"Solía ​​sentirme muy frustrado con cualquier situación. Lo importante es no sentirse así (…) Dar ese paso atrás y poder verlo desde esa perspectiva ha sido realmente saludable y útil", recalcó la exestrella de Disney.

Finalmente, mencionó que los deportes como el golf y el tenis también lo ayudaron a mantener su mente "en algo completamente singular". "Sé que nunca dominaré el golf o el tenis, lo cual es una buena analogía para vivir con diabetes", concluyó.

