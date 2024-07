¿Qué debe comer y beber una persona que tiene diarrea?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

¿Qué se puede consumir ante un cuadro diarreico? ¿Se puede comer gelatina? ¿La sopa de pollo es buena? Para comenzar, la nutricionista Sara Abu Sabbah mencionó en el programa Encendidos de RPP que el tratamiento de la diarrea va a variar según el diagnóstico, es decir si es diarrea por indigestión o diarrea por infección.

En el caso de que se trate de una diarrea por indigestión, la recomendación es darle al paciente una dieta blanda sencilla, como por ejemplo sopa de pollo, arroz blanco, pollo a la plancha o tostadas. Esta dieta -indicó- se le debe dar hasta que su aparato digestivo funcione de manera correcta nuevamente. Hay que tener en cuenta que no es necesario comer gelatina dentro de esta dieta blanda, salvo casos "sumamente extremos".

"Lo que comes tiene que ayudarte a facilitar toda esa digestión. Tienes que procurar que tu estómago e intestino trabajen lo menos posible y que sean alimentos que facilito vas a poder absorber y que te van a servir para nutrir. Entonces, ahí vienen los caldos desgrasados, el arroz blanco, papa en puré, incluso el puré de manzana y tostadas. Hay que quitar todo lo que es picante, quitar todo lo que es crudo y todo lo que tiene condimento", mencionó.

Si la diarrea es por un problema infeccioso, la dieta del paciente (además de excluir los alimentos ricos en grasas) puede incluir probióticos, pero previa supervisión de un especialista. "No se vayan a comprar probióticos ustedes solos ni lo empiecen a tomar como caramelos, porque hay que elegir la cepa adecuada para que luego pueda repoblar este intestino y mantenga un equilibrio. Si no lo hacen de esa manera, van a volver a tener otros problemas de indigestión frente a algunos tipos de alimentos", aseveró la nutricionista.

Salud El tratamiento de la diarrea va a variar según el diagnóstico, es decir si es diarrea por indigestión o diarrea por infección

La nutricionista Sara Abu Sabbah deja en claro que las gaseosas de color oscuro no curan la diarrea | Fuente: Video: RPP | Foto: Pexels

Cada vez que la persona evacúe debido a una diarrea, tiene que tomar un vaso de agua para evitar cualquier riesgo de deshidratación. Las soluciones de rehidratación oral (SRO) también son una buena alternativa ante un cuadro diarreico. No obstante, si es que la diarrea es muy frecuente, probablemente el agua ya no va a ser suficiente y se va a necesitar suero.

Hay que tener en cuenta que las bebidas gaseosas no solucionan un episodio de diarrea, ya sea por empacho o por infección. "La gente piensa que las bebidas gaseosas de color oscura me curan la diarrea, pero no es así", dijo la especialista en nutrición.

Para finalizar, Sara Abu Sabbah mencionó en RPP que no es bueno "cortar" la diarrea con medicamentos. Lo recomendable -dijo- es dejar que la diarrea curse su proceso, pero teniendo en cuenta las pautas mencionadas líneas más arriba a fin de evitar la deshidratación y la desnutrición.

Salud Es importante beber agua cuando se tiene diarrea para evitar cualquier riesgo de deshidratación