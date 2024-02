Solicitan al Gobierno ampliar la cobertura de vacunación contra el virus del papilona humano para adolescentes

Podcast recomendado

El doctor Gino Venegas, médico ginecooncólogo explicó que el virus papiloma humanos (VPH) es una de las infecciones más frecuente de trasmisión sexual, pero no se debe estigmatizar. Entre el 80% y 100% de la población que tiene actividad sexual va a estar infectada con el virus, pero en el 85% desaparece de su cuerpo. El especialista también dijo que cuando una mujer se infecta del VPH van a pasar entre 10 a 15 años para que desarrolle cáncer de cuello uterino y advirtió que esta infección no da síntomas, por eso es importante realizarse el papanicolaou todos los años. En cuanto a la vacuna reveló que el Perú ha logrado un avance en la vacunación, con dosis única de un 95.9% en niños y niñas de 5to grado de primaria y destacó que en Escocia no hay casos de cáncer de cuello uterino porque las mujeres ahora, se vacunaron contra el VPH cuando eran niñas.