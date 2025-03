Cuando ayudar demasiado hace daño: cómo fomentar la autonomía en los hijos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Ser padre implica guiar, proteger y acompañar, pero cuando el deseo de ayudar se convierte en sobreprotección, el resultado puede ser perjudicial. La autonomía es clave en el desarrollo de cualquier persona, y la manera en que los padres manejan la independencia de sus hijos puede marcar la diferencia entre un adulto seguro de sí mismo y uno con dificultades para tomar decisiones.

El psicólogo Javier Echevarría explica que el proceso de autonomía consta de cuatro etapas esenciales. La primera es cuando los padres deben hacerse completamente cargo de sus hijos, pues estos aún no pueden valerse por sí mismos. Es una fase de total dependencia en la que los padres deben garantizar su seguridad y bienestar.

La segunda etapa implica guiar y acompañar en la resolución de problemas. Aquí, los hijos comienzan a tomar pequeñas decisiones bajo la supervisión de sus padres, quienes les enseñan herramientas para enfrentar situaciones y fortalecen su confianza.

En la tercera fase, los padres ya no intervienen directamente, sino que solo plantean objetivos. En este punto, el hijo debe gestionar sus propias responsabilidades mientras los padres observan a distancia y brindan apoyo solo si es necesario.

La última etapa es cuando los padres dejan de ser guías y se convierten en testigos de los logros de sus hijos. Aunque ya no necesitan supervisión constante, el reconocimiento y la validación siguen siendo importantes para fortalecer su autoestima y seguridad. El objetivo final es que los hijos se desenvuelvan con confianza y sin depender de sus padres en cada paso.

Autonomía paso a paso: el método de las cuatro etapas para educar hijos seguros

El impacto de la sobreprotección en los hijos

Sin embargo, hay padres que no permiten que sus hijos avancen en estas etapas porque sienten que su papel es imprescindible. "Muchos padres disfrutan de ser la escalera, de cargar siempre a sus hijos, porque dejar de ser necesarios puede ser una herida para el ego", señala Echevarría. Pero en realidad, el objetivo principal de la crianza es lograr que los hijos puedan valerse por sí mismos.

Uno de los grandes problemas de la sobreprotección es que transmite un mensaje de desconfianza. "Cuando los padres sobreprotegen, no es un exceso de amor, sino de desconfianza. El mensaje que se envía es: 'No creo que seas capaz'. Y cuando un niño escucha constantemente que no puede, termina creyéndolo", explica el psicólogo.

Esto impacta directamente en la identidad y la valoración personal de los hijos, pues solo enfrentando dificultades pueden conocerse a sí mismos y desarrollar seguridad en sus capacidades.

El camino hacia la autonomía se construye gradualmente. Un ejemplo claro es el manejo de horarios en niños y adolescentes. En un inicio, los padres establecen las reglas, pero conforme los hijos muestran responsabilidad, se les permite gestionar su propio tiempo. La clave está en observar, soltar poco a poco y ajustar según sea necesario. "No es que un día el hijo esté atado y al siguiente se le suelte completamente. Es un proceso como volar una cometa: a veces hay que jalar un poco y otras soltar", explica Echevarría.

Muchos padres creen que la madurez llega mágicamente con la mayoría de edad, pero en realidad es un proceso que debe trabajarse desde la infancia. La maduración cerebral ocurre mediante la poda de conexiones sinápticas innecesarias, lo que fortalece la toma de decisiones. En este sentido, los límites y la autonomía bien administrados permiten que el hijo crezca con la seguridad de que puede enfrentarse al mundo por sí mismo.

El reto para los padres no es evitar que sus hijos enfrenten problemas, sino acompañarlos en el proceso de resolverlos. A medida que un niño crece, el rol de los padres debe transformarse de guía a espectador, reconociendo los logros sin intervenir de más. Porque, al final del camino, el mayor acto de amor es confiar en que los hijos pueden volar por sí mismos.

