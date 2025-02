¿El trasplante capilar es una solución definitiva? Lo que debes saber sobre la calvicie

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La caída del cabello es una preocupación que afecta la autoestima y la forma en que una persona se percibe a sí misma. Los que la experimentan suelen buscar soluciones rápidas, pero en el camino es fácil encontrarse con información contradictoria, recomendaciones sin base científica y una cantidad de mitos que generan confusión.

¿Qué hay de cierto en las creencias populares sobre la caída del cabello? ¿Influye el estrés? ¿Es posible prevenirla con remedios caseros? ¿realmente funcionan? Para despejar dudas y aclarar los principales mitos, el médico dermatólogo Juan Lazarte explica qué hay de verdad en estas creencias y qué soluciones tienen respaldo científico.

"La caída del cabello es genética"

La principal causa de la calvicie es la genetica. Según Lazarte, el gen de la calvicie está identificado y los estudios genéticos pueden determinar la probabilidad de su manifestación. Si el padre tiene poco cabello, existe un 50% de probabilidades de que su hijo también lo herede. Si hay antecedentes en ambos padres, el riesgo es mayor.

"Se puede estimular el crecimiento con remedios caseros"

Muchas creencias populares aseguran que frotar el cuero cabelludo con sábila, romero o pastillas anticonceptivas molidas en el shampoo ayuda a frenar la pérdida de cabello. Sin embargo, estos métodos no tienen evidencia científica. La piel actúa como barrera y no permite la absorción de estas sustancias.

"Las mujeres no pueden ser calvas"

Aunque es menos común, la calvicie también afecta a las mujeres. Puede estar relacionada con enfermedades, deficiencias nutricionales, medicamentos o estrés. La alopecia areata, por ejemplo, puede provocar la pérdida total del cabello, aunque con tratamiento puede revertirse.

"El trasplante capilar soluciona la calvicie definitivamente"

El trasplante es una opción viable, pero no detiene la caída del cabello en otras áreas no trasplantadas. Además, no es recomendable si la pérdida capilar es producto de una enfermedad, ya que los folículos trasplantados también podrían caer. Según Lazarte, quienes se sometan a un trasplante deben estar conscientes de que necesitarán tratamiento de por vida para mantener el cabello.

"Los tratamientos contra la calvicie son inofensivos"

Los medicamentos para frenar la caída capilar, como el minoxidil, finasteride o dutasteride, pueden tener efectos secundarios, desde irritación en el cuero cabelludo hasta alteraciones en la frecuencia cardíaca y disminución de la libido. La mesoterapia, que consiste en inyecciones de minoxidil en el cuero cabelludo, debe ser aplicada por un dermatólogo experimentado para evitar riesgos graves, como una trombosis.

La caída del cabello no tiene cura definitiva, pero existen tratamientos que pueden ralentizar el proceso o recuperar parte de la densidad capilar. Consultar con un dermatólogo es importante para encontrar la mejor estrategia y evitar falsas promesas.

