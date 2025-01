¿Es la fiebre peligrosa, especialmente en los niños? Desmintiendo los mitos más comunes sobre la fiebre infantil

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La fiebre infantil es una de las principales preocupaciones de los padres, y no es para menos. El aumento de la temperatura en los niños suele ser interpretado como una alarma grave, lo que genera miedo y, muchas veces, acciones precipitadas.

Sin embargo, gran parte de estas creencias son mitos que han persistido con los años. La fiebre, lejos de ser una enfermedad, es una señal de que el cuerpo está combatiendo infecciones. Aunque no es peligrosa en sí misma, requiere atención y manejo adecuado.

Para aclarar las dudas y desmentir las ideas erróneas, el Dr. Raúl Urquizo, médico pediatra y ex Decano del Colegio Médico del Perú, nos ayudará a comprender más sobre la fiebre infantil y cómo debemos actuar como padres frente a ella.

¿La fiebre es muy peligrosa en los niños? Mitos y verdades sobre la fiebre infantil | Fuente: RPP

1. "La fiebre es muy peligrosa, sobre todo en los niños"

Falso. La fiebre en sí misma no representa un peligro. Es una respuesta natural del cuerpo para combatir infecciones, explica el Dr. Elmer Huerta. Sin embargo, los padres deben estar atentos a posibles complicaciones como deshidratación o la presencia de otros síntomas preocupantes.

2. "La fiebre causa meningitis"

Falso. Este mito, señala el Dr. Urquizo, no tiene fundamento. La meningitis es causada por infecciones bacterianas, virales o fúngicas, como la bacteria meningococo. Aunque la fiebre puede ser un síntoma de meningitis, no es la causa de esta enfermedad. Es crucial observar otros signos, como rigidez en el cuello o dificultad para respirar.

3. "La fiebre siempre provoca convulsiones en los niños"

Falso. Aunque las convulsiones febriles son relativamente comunes en niños menores de 5 años, no todos los niños con fiebre las experimentan. Solo un pequeño porcentaje presenta esta susceptibilidad, aclara el Dr. Urquizo. Estas convulsiones suelen darse entre el primer y segundo año de vida y, aunque impresionantes, no suelen tener consecuencias graves. Ante una convulsión, es importante buscar asesoría médica.

4. "Para la fiebre, siempre hay que usar medicinas"

Falso. “La fiebre no siempre necesita tratamiento farmacológico”, explica el Dr. Urquizo. Si el niño está activo y sin malestar, no es necesario bajar la fiebre de inmediato. En la mayoría de los casos, cuando la fiebre no supera los 39 °C, suele ser de origen viral y desaparecerá por sí sola. Sin embargo, si el niño está irritable, con dolor de cabeza o muy incómodo, se pueden administrar medicamentos bajo recomendación médica.

5. "La mejor manera de medir la fiebre en un niño es en la axila con un termómetro digital"

Verdad. Hoy en día, los termómetros digitales son la opción más segura y precisa, indica el Dr. Urquizo. Los termómetros de mercurio han sido prohibidos por la OMS debido a su toxicidad en caso de ruptura. Medir la fiebre en la axila es cómodo y evita los riesgos asociados al uso de termómetros rectales o bucales, que solían ser comunes antes.