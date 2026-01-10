Alianza Lima vs. Rebaza Acosta: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por la Fase 2 de Liga Peruana de Vóley?

Alianza Lima vs. Rebaza Acosta EN VIVO: se enfrentan este domingo 11 de enero en el Coliseo Polideportivo Lucha Fuentes, en Villa El Salvador (Lima). El partido corresponde a la fecha 1 de la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley Betsson 2025-26 y se jugará a partir de las 5:00 p.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá seguirse por Latina. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.





Alianza Lima fue el dominador de la Liga Peruana de Vóley durante la mayor parte de la temporada, sin embargo, en el cierre de la Fase 1, tras el Mundial de Clubes, comenzó a tambalear la solidez blanquiazul.

Aunque ganó 3-0 en cancha, oficialmente perdió 0-3 ante Universtiario por mala alineación de sus extranjeras. Tras ello perdió con San Martín y aunque se recuperó en la última fecha venciendo a Regatas, se quedó en la tercera casilla.

Las bicampeonas quieren comenzar fuerte la Fase 2 ante un Rebaza Acosta que registró cuatro triunfos en la primera ronda.

Alianza Lima vs Rebaza Acosta: ¿cómo llegan a la fecha 1 de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026?

Alianza Lima cerró la Fase 1 de la competición con la victoria 3-1 sobre Regatas Lima, con el que protagonizó la última final. Por su parte, Rebaza Acosta también ganó, aunque de forma ajusta por 3-2 ante Atlético Atenea.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs Rebaza Acosta EN VIVO por la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026?

El partido Alianza Lima vs. Rebaza Acosta se disputará el domingo 11 de enero en el Coliseo Polideportivo Lucha Fuentes, en el distrito de Villa El Salvador (Lima). El recinto tiene capacidad para recibir a 6 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Rebaza Acosta EN VIVO por la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026?

En Perú , el partido Alianza Lima vs. Rebaza Acosta comienza a las 5:00 p.m.

, el partido Alianza Lima vs. Rebaza Acosta comienza a las 5:00 p.m. En Colombia, el partido Alianza Lima vs. Rebaza Acosta comienza a las 5:00 p.m.

En Ecuador, el partido Alianza Lima vs. Rebaza Acosta comienza a las 5:00 p.m.

En Bolivia, el partido Alianza Lima vs. Rebaza Acosta comienza a las 6:00 p.m.

En Venezuela, el partido Alianza Lima vs. Rebaza Acosta comienza a las 6:00 p.m.

En Argentina, el partido Alianza Lima vs. Rebaza Acosta comienza a las 7:00 p.m.

En Brasil, el partido Alianza Lima vs. Rebaza Acosta comienza a las 7:00 p.m.

En Chile, el partido Alianza Lima vs. Rebaza Acosta comienza a las 7:00 p.m.

En México (CDMX), el partido Alianza Lima vs. Rebaza Acosta comienza a las 4:00 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Alianza Lima vs. Rebaza Acosta comienza a las 5:00 p.m.

¿Dónde ver el Alianza Lima vs Rebaza Acosta EN VIVO por TV?

El partido Alianza Lima vs. Rebaza Acosta se podrá ver EN VIVO por TV en señal abierta a través de Latina (Canal 2). Vía streaming se puede ver en la web y app de Latina, así como en el Facebook de la Liga Peruana de Vóley. Todos los detalles los encontrarás en la página web de RPP.pe.

Alianza Lima vs. Rebaza Acosta: precios de las entradas

Los precios de las entradas para el Alianza Lima vs. Rebaza Acosta, disponibles en la plataforma Joinnus, son los siguientes:

General - Segunda etapa: 20 soles

Preferente Norte y Sur - Segunda etapa: 30 soles

Preferente Oriente - Segunda etapa: 40 soles

Preferente Occidente - Segunda etapa: 50 soles

Alianza Lima vs. Rebaza Acosta: últimos resultados

04/01/2026 | Alianza Lima 3-1 Regatas Lima – Liga Peruana, fase 1

27/12/2025 | Alianza Lima 1-3 San Martín – Liga Peruana, fase 1

21/12/2025 | Alianza Lima 0-3 Universitario – Liga Peruana, fase 1