Arranca la fase 2: conoce la programación de la fecha 1 de la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley 2025-2026

La fase 2 se activa. La Federación Peruana de Vóley (FPV) dio a conocer la programación de la fecha 1 de la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley Betsson 2025-2026.

La jornada arrancará el sábado 10 de enero con el encuentro entre Géminis vs Atenea. Luego, se disputará el San Martín vs Olva Latino. Y cerrará la fecha el partido entre Universitario vs Deportivo Soan.

El domingo 11 de enero se disputarán dos partidos. La fecha la abre Circolo vs Regatas. Y cierra la jornada el partido entre Alianza Lima vs Rebaza Acosta.

Cabe precisar que, en esta ronda, lo juegan los 10 primeros equipos de la primera etapa. Los primeros ocho disputarán los playoffs.

Programación de la fecha 1 de la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley

Sábado 10 de enero

2:45 p.m. | Géminis vs Atlético Atenea

5:00 p.m. | San Martín vs Olva Latino

7:00 p.m. | Universitario vs Deportivo Soan

Domingo 11 de enero

3:15 p.m. | Circolo Sportivo Italiano vs Regatas Lima

3:00 p.m. | Alianza Lima vs Rebaza Acosta



¿Dónde ver la fecha 1 de la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025 -2026 en vivo por TV?

La fecha 1 de la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley se podrá ver EN VIVO por TV —de manera exclusiva— a través de Latina (Canal 2). También podrás seguirla vía ONLINE por la página web y la app Latina. Sumado a ello, podrás seguir el minuto a minuto del cotejo por RPP.pe.