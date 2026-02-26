Últimas Noticias
Podcasts ELECCIONES 2026
Calculadora liga 1 Concursos RPP
ELECCIONES 2026
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Natalia Málaga tras triunfo de Géminis ante Universitario: "En la Liga no hay ningún equipo invencible"

Natalia Málaga entrenadora de Géminis.
Natalia Málaga entrenadora de Géminis. | Fuente: Instagram - Facebook
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Natalia Málaga, entrenadora de Géminis, dice que sus jugadoras están "aptas para pelear los primeros lugares".

Luego del triunfazo sobre Universitario de Deportes, Natalia Málaga destacó la victoria de su equipo en la última jornada de la Liga Peruana de voleibol.

“En cada partido nos proyectamos con el equipo que nos vamos a enfrentar. Vimos durante todo el torneo cómo se desenvolvió Universitario, que es un rival muy duro”, sostuvo Málaga.

“Las chicas jugaron tranquilas, con sus virtudes y errores. Hemos fallado menos que el rival, pero ha sido un partido muy parejo”, agregó Málaga, que advirtió que sus dirigidas bajaron en nivel en el tercer set.

“No hay que confiarnos, aquí no hay ningún rival fácil. Todos entran con gran mentalidad. Los equipos ‘chicos’ complican mucho a los grandes. Yo no me considero un equipo grande, pero tengo jugadoras aptas para pelear los primeros lugares”, puntualizó.

Del mismo modo, la DT de Géminis subrayó que no hay equipos invencibles en la Liga Peruana de voleibol. "En la Liga no hay ningún equipo invencible, todo depende del estado y el momento que se presenta. Si todas están con la misma seguridad", concluyó.

¿En qué lugar están Universitario y Géminis?

Universitario se ubica en el tercer lugar al mantenerse con 44 puntos . En tanto, Géminis se sitúa en el cuarto lugar con 28 unidades.

Tabla de posiciones de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026

#EQUIPOPJPGPPSETSPUNTOS
1.Alianza Lima1816249:1646
2.San Martín1815351:2046
3.Universitario1815348:1744
4.Géminis1810835:3128
5.Atenea189938:3528
6. Regatas Lima1810838:3327
7.Circolo Sportivo1881031:3925
8.Deportivo Soan1851329:4218
9.Rebaza Acosta1851326:4515
10.Olva Latino18511322:4614
Te recomendamos
Video recomendado
Tags
Universitario de Deportes Géminis Natalia Málaga Liga Peruana de Voleibol

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS
Más sobre Más Voley

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA