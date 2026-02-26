Natalia Málaga tras triunfo de Géminis ante Universitario: "En la Liga no hay ningún equipo invencible"

Luego del triunfazo sobre Universitario de Deportes, Natalia Málaga destacó la victoria de su equipo en la última jornada de la Liga Peruana de voleibol.

“En cada partido nos proyectamos con el equipo que nos vamos a enfrentar. Vimos durante todo el torneo cómo se desenvolvió Universitario, que es un rival muy duro”, sostuvo Málaga.

“Las chicas jugaron tranquilas, con sus virtudes y errores. Hemos fallado menos que el rival, pero ha sido un partido muy parejo”, agregó Málaga, que advirtió que sus dirigidas bajaron en nivel en el tercer set.

“No hay que confiarnos, aquí no hay ningún rival fácil. Todos entran con gran mentalidad. Los equipos ‘chicos’ complican mucho a los grandes. Yo no me considero un equipo grande, pero tengo jugadoras aptas para pelear los primeros lugares”, puntualizó.

Del mismo modo, la DT de Géminis subrayó que no hay equipos invencibles en la Liga Peruana de voleibol. "En la Liga no hay ningún equipo invencible, todo depende del estado y el momento que se presenta. Si todas están con la misma seguridad", concluyó.

¿En qué lugar están Universitario y Géminis?

Universitario se ubica en el tercer lugar al mantenerse con 44 puntos . En tanto, Géminis se sitúa en el cuarto lugar con 28 unidades.

Tabla de posiciones de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026